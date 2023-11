Auf in eine neue Wintersaison

In Zusammenarbeit mit der „Dolomiten“-Sportredaktion unter der Leitung von Otto Schöpf und Andreas Vieider bringen wir in der Radius-Sport-Ausgabe „Wintersport 2023/24“ wiederum eine umfangreiche Vorschau zur neuen Saison und berichten ausführlich über alle Südtiroler Top-Sportler in 15 Wintersport-Disziplinen: Die nicht nur Wierer, Paris, Schieder und Fischnaller betreffen, sondern auch die Snowboarder: Bleibt Roland Fischnaller auch mit 43 Jahren noch an der Weltspitze? Und: Ist Ausnahmerodlerin Evelin Lanthaler noch immer eine Klasse für sich?Aber nicht nur das: Die Ski-Freestyler starten mit einem ganz jungen Team in die neue Saison, die Skicrosser Dominik Zuech und Yanick Gunsch haben ihr erstes Weltcup-Podest im Visier. Außerdem: Die Saisonziele der Südtiroler Eiskunstläufer um Gabriele Frangipani und Daniel Grassl. Und: Welche Erwartungen dürfen wir uns von Südtirols Skispringern und Nordisch Kombinierern machen?Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir auf den Grund. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder alle Weltcuprennen auf einen Blick. Viel Spaß bei der Lektüre der mittlerweile 7. Ausgabe des Wintersport-Radius, heute in Ihren Dolomiten!