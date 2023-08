Auf „Pölten“ lauerte der Tod beim Wetterläuten

Das letzte Mesnerpaar auf Pölten hat die beiden Glocken noch mit der Hand geläutet: Karl Kofler und seine Frau Manuela 2007 beim Läuten. Vor mehr als 10 Jahren haben sie den Kirchhügel verlassen. - Foto: © fm

St. Hippolyt von oben. - Foto: © fm

Im Sterbebuch der Pfarre seien einige Unglücksfälle durch Blitzschläge beim Wetterläuten (Handläuten) auf St. Hippolyt aufgezeichnet, schreibt der vor genau 90 Jahren gestorbene Erzpfarrer Nikodemus Rabensteiner, der aus Villanders stammte. 35 Jahre lang – von 1898 bis 1933 – wirkte der Pfarrherr als Seelsorger in der Pfarre Tisens, aber nicht nur, denn er gab auch im weltlichen Bereich den Ton an.Aber zurück zu den Blitzschlägen: Am 25. Juni 1731 kamen 3 Menschen auf „Pölten“ ums Leben: Mesner Johann Pertramer (36), sein 9-jähriger Sohn Simon und die 39-jährige, ledige Margarita Oberhofer wurden beim Wetterläuten von einem Blitz getötet. „Des Mesners Leiche wurde im oberen Teil des Türmleins gefunden, die des Sohnes auf der Turmstiege und die der Margareth in der Kirche“, schreibt der Tisner Pfarrherr.69 Jahre später, am 7. Juni 1800, traf ein Blitz Johann Zuchristan beim Wetterläuten auf dem Pöltener Hügel. Der 59-Jährige war sofort tot.Der letzte Fall machte 4 Kinder zu Vollwaisen: Denn am 18. Juli 1925 starben die Eheleute Josef Parigger (38) und Filomena Menghin (36) aufgrund eines Blitzeinschlags beim Wetterläuten. Damals hing nur die Glocke von 1566 im Turm, die älteste im Pfarrgebiet. Eine Tafel erinnert an dieses schreckliche Ereignis. „Bei Josef Parigger waren zum Teil auch die Kleider verbrannt“, erinnert Rabensteiner.Einer Sage nach soll auch der Stifter und zugleich Baumeister der um 1286 erstmals urkundlich erwähnten Kirche, die aber um einige Jahrzehnte älter ist, beim Läuten des ersten Abendsegens nach der Kirchweihe von einem Blitz erschlagen worden sein. So sei St. Hippolyt zum Totenhaus des Baumeisters geworden, ist in der Chronik zu lesen.Seit Jahren gibt es ein elektronisches Geläute auf St. Hippolyt im Tisner Ortsteil Naraun. Karl Kofler und seine Frau Manuela, die vor mehr als 10 Jahren ihr Amt aufgegeben und den Pöltener Hügel verlassen haben, waren das letzte Mesnerehepaar, das die Glocken noch mit der Hand geläutet hat.