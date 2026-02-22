<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>So hart es auch klingen mag: Es gibt gar einige mögliche Gründe, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Der banalste ist sicherlich eine zu hastige und ungenaue Formulierung. Wie bereits in der vergangenen Woche klar wurde, sollten gut gesetzte Ziele bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, damit am Ende des Weges auch wirklich der Erfolg warten kann. <BR \/><BR \/>Sie sollten ebenso konkret wie realistisch und attraktiv sein sowie auf die zur Verfügung stehenden Fähigkeiten und Ressourcen abgestimmt werden. Damit wir auch tatsächlich losgehen, brauchen wir zudem ein Datum, an dem wir Bilanz ziehen und das Ergebnis überprüfen können. <BR \/><BR \/>Doch was ist, wenn all das sorgfältig abgearbeitet wurde, der Plan in unserem Kopf durchaus Sinn ergibt, es sich aber trotzdem wie eine riesengroße Last anfühlt?<BR \/><BR \/>Dann wurde die Rechnung höchstwahrscheinlich ohne das Leben gemacht. Oder anders gesagt: Wir dürfen unsere Strategie überdenken. In der Hektik des Alltags kann es nämlich durchaus sein, dass Motivation und Willenskraft auf eine harte Probe gestellt werden. <BR \/><BR \/>Zwischen diversen Terminen und Verpflichtungen und manch unvorhergesehenem Ereignis fällt das Dranbleiben oftmals alles andere als leicht – vor allem dann, wenn wir zu viel auf einmal wollen oder gar zu hohe Ansprüche an uns selbst stellen. <BR \/><BR \/>Übertriebener Ehrgeiz und kompromissloser Perfektionismus sind zwar gut gemeint, werden jedoch schnell zur Blockade und sorgen dafür, dass wir eher einen Rückschlag erleiden, anstatt voranzukommen. Dasselbe passiert, wenn unser Warum, der Motor hinter dem Vorhaben, nicht stark genug ist. Wenn wir ein Ziel beispielsweise nur erreichen wollen, weil es jemand anderes von uns verlangt, sind Probleme nahezu vorprogrammiert. <BR \/><BR \/>Zweifel mehren sich, der Druck wird größer, ein Scheitern bahnt sich an – zumindest in unserer eigenen Wahrnehmung. Denn in Wirklichkeit ist es keineswegs mit Versagen gleichzusetzen, wenn ein ausgeklügelter Plan ins Wanken gerät. Vielmehr verbergen sich hinter der manchmal sehr plötzlich auftretenden Unsicherheit wertvolle Informationen, die wir auf keinen Fall ignorieren sollten. <BR \/><BR \/>Anstatt vorschnell aufzugeben und uns selbst zu verurteilen, dürfen wir an dieser Stelle also einen Moment innehalten, einen Schritt zurücktreten und ein paar ehrliche Fragen abarbeiten. Was genau bremst uns ein? Was ist zu viel und warum? Und was kann wie angepasst werden, um mit neuer Energie und Motivation durchzustarten? <BR \/><BR \/>Wer Ziele nicht als in Stein gemeißelte Verträge betrachtet, sondern auf dem Weg dorthin immer wieder reflektiert und Flexibilität zeigt, öffnet dem Erfolg Tor und Tür. Denn eines ist sicher: Nachhaltige Veränderung entsteht nicht durch Härte, sondern durch Klarheit und kluge Selbstführung.<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.