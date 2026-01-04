Auf uns warten Möglichkeiten, die sich auftun, Gelegenheiten, die ergriffen werden wollen, und Chancen, die uns dazu einladen, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. <BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Eigentlich ist es eine Nacht wie jede andere – und doch fühlt es sich jedes Mal wieder so an, als wäre Magie im Spiel. Wenn am 31. Dezember um Mitternacht die Uhr umschlägt und plötzlich ein neues Jahr geschrieben wird, regiert vor allem die Hoffnung. Etwas Altes hat sich soeben verabschiedet, ein Kreis hat sich geschlossen. <BR \/><BR \/>Von nun an richtet sich der Blick wieder nach vorne, in eine ungewisse Zukunft, die sich uns erst nach und nach zeigen wird. Was uns tatsächlich erwartet, wissen wir nicht. Doch für einen Augenblick fühlt es sich so an, als wäre alles möglich, als könnten Wünsche in Erfüllung gehen und Träume wahr werden.<BR \/><BR \/>Für viele von uns ist der Jahreswechsel ein Moment des Innehaltens. Wir ziehen Bilanz über Vergangenes und überlegen, was wir in gewohnter Manier weiterführen und was wir künftig anders machen wollen. Manchmal sind es große, einschneidende und prägende Veränderungen, die wir anstreben, manchmal geht es hingegen viel eher um kleine Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um bestimmten Bereichen unseres Lebens mehr Farbe zu verleihen. Und so wird auch diese Rubrik im Jahr 2026 in einem neuen, etwas anderen Licht erstrahlen. <h3>\r\nZwölf Themen, viele Perspektiven<\/h3>Haben wir bisher über unterschiedlichste Aspekte aus Alltag, Beruf und Wissenschaft gesprochen und sie oftmals auch zufällig aneinandergereiht, kommt nun mehr Struktur in die Gestaltung dieser Seite. Jeden Monat wird ein anderes Thema in den Mittelpunkt gerückt, welches wir aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten. <BR \/><BR \/>Es gibt Wissen und spannende Hintergrundinformationen ebenso wie Gelegenheiten zum Nachdenken und Reflektieren. Außerdem dürfen Sie sich auf praktische Tipps für den Alltag freuen, die keine Revolution anzetteln, jedoch auf die Dauer einen großen Unterschied machen können. Kurzum: Es gibt all das, was Sie bereits kennen, und doch wird es etwas anders verpackt und präsentiert.<BR \/><BR \/>Im Jänner dreht sich – wie könnte es anders sein – alles um die bereits erwähnte Veränderung. Wir werden uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, warum der Gedanke an einen Neubeginn im selben Moment Freude und Angst auslösen kann, und uns ansehen, wieso gerade die besonders Ambitionierten am häufigsten an sich selbst scheitern. Und wer weiß, vielleicht wartet am Ende ja die eine oder andere ungeahnte Erkenntnis auf Sie. <BR \/><BR \/>In diesem Sinne freue ich mich, Sie durch ein weiteres Jahr begleiten zu dürfen und wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie in den kommenden zwölf Monaten immer wieder dazu verleitet werden mögen, über sich selbst hinauszuwachsen. <BR \/><h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.