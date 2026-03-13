Dem Wipptaler Bezirkspräsidenten und Bürgermeister der Grenzgemeinde Brenner Martin Alber wurde für seine Brückenbauerfunktion zwischen den Sportländern Österreich und Italien ein weiteres originales Serie-A-Fußballtrikot vom AC Turin überreicht, diesmal signiert vom langjährigen österreichischen Stürmerstar Walter „Schoko“ Schachner, der von 1983 bis 1986 sehr erfolgreich für den AC Turin auf Torjagd ging. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287864_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Weiters signierte die FC Bayern München-Legende Klaus Augenthaler seine neue Fußballerbiographie und die österreichische Eishockeylegende Greg Holst erzählte aus seiner erfolgreichen Eishockeykarriere.<BR \/><BR \/>Im kommenden Jahr 2027 wird die Benefizaktion auf Südtirol ausgedehnt, mit dem Ziel, sowohl Süd- und Nordtiroler Sportgrößen sowie auch österreichische, deutsche und italienische Sportlegenden für den guten Zweck einzuspannen und zusammenzubringen. <BR \/><BR \/>Dabei werden dann auch für Südtirol Hilfsgelder für den guten Zweck gesammelt und verwertet. Dies kündigten die Organisatoren zusammen mit Bürgermeister Martin Alber an.