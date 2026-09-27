„Kein Südtiroler im Priesterseminar!“ Diese Schlagzeile des vergangenen Jahres ist nicht mehr aktuell. Regens Markus Moling kann zum Beginn des neuen Studienjahres in Brixen mit einem Lichtblick aufwarten. Im „Sonn(der)tag“ erklärt er auch, warum die Diözese weiterhin auf Seminaristen aus der Ferne setzt, wie viel Geld sie dafür in die Hand nimmt und warum das ein Gewinn für Pfarreien ist. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a2d49994-2006-451f-937a-128fd57ce11e&v=1790348041" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Es hat Ihnen gefallen? Sie haben sich geärgert oder möchten etwas kritisieren? Sie haben eine Idee für einen „Sonn(der)tag“? Schreiben Sie mir: martin.lercher@athesia.it