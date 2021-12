Aus unserer Redaktion: Was mich 2021 beeindruckt und bewegt hat

Über viele Ereignisse haben die Redakteurinnen und Redakteure von „Dolomiten“, Stol und SportNews in diesem Jahr berichtet – und auch vieles selbst erlebt. Was bleibt ihnen davon in Erinnerung? Für s+ haben einige aus unserem Team aufgeschrieben, welcher Moment sie in diesem Jahr beeindruckt und bewegt hat.