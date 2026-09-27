<b>Von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Eines betont Sepp Maier gleich zu Beginn: „Viele Hobbys habe ich nicht mehr. Eigentlich hatte ich nie viele, weil ich immer alles perfekt machen wollte – und dafür fehlte mir schlicht die Zeit.“<BR \/><BR \/> Heute sieht das Leben des ehemaligen Weltklasse-Torhüters etwas entspannter aus. Und wenn Sepp Maier gemeinsam mit seiner Frau Monika in Dorf Tirol ist, darf eines auf keinen Fall fehlen: Bewegung in der Natur. Meist verbringen die Maiers einmal im Monat einige Tage im Burggrafenamt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364562_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Wanderschuhe gehören dabei selbstverständlich ins Gepäck. „Früher waren wir auch acht bis zehn Stunden am Stück in den Bergen unterwegs. Das geht heute natürlich nicht mehr“, erzählt der 82-Jährige mit einem Schmunzeln. Dafür sind es heute die gemütlicheren Touren, die das Paar genießt.<BR \/><BR \/>Ein Spaziergang durch Dorf Tirol, ein Abstecher durch die Weinberge oder eine kleine Runde mit Blick auf die umliegenden Berge – Hauptsache draußen und in der vertrauten Umgebung ihrer zweiten Heimat. Denn in Dorf Tirol besitzen die Maiers eine Wohnung und haben längst ein Stück Südtirol zu ihrem persönlichen Rückzugsort gemacht.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76486129_listbox" \/><h3>\r\nWeltweit unterwegs<\/h3>Überhaupt hat Südtirol für Sepp Maier eine besondere Anziehungskraft: „Wenn bei uns in Bayern schlechtes Wetter ist, dann fahren wir einfach nach Südtirol. Hier scheint sicher die Sonne.“ Ein Satz, der beinahe wie ein kleines persönliches Südtirol-Motto klingt. Denn auch wenn die Maiers inzwischen viel von der Welt gesehen haben, bleibt Südtirol für sie ein ganz besonderer Rückzugsort.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364565_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Reiselust haben Sepp und Monika Maier ohnehin. „Ich war wohl schon überall auf der Welt“, erzählt der ehemalige deutsche Nationaltorhüter. Früher allerdings blieb ihm kaum Zeit, die Länder und Städte, die er bereiste, wirklich kennenzulernen. Sein Terminkalender war dicht getaktet. Heute kann Maier die Dinge deutlich entspannter angehen – und diese Freiheit genießt er. „Es gibt tolle Länder, in denen ich schon war, wie beispielsweise Japan, China oder die Antarktis“, erzählt er. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364568_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Mann, den die Fußballwelt seit Jahrzehnten als „Die Katze von Anzing“ kennt, ist bei seinen Reisen natürlich nicht mehr auf dem Fußballplatz auf Entdeckungsreise, sondern rein privat in Städten und Dörfern. Der legendäre Spitzname passte zu Sepp Maier wie kaum ein anderer: wegen seiner außergewöhnlichen Wendigkeit, seiner katzenhaften Reflexe und seines eleganten, flinken Stils im Tor. Dass ausgerechnet Anzing in Bayern Teil seines Beinamens wurde, hat zudem einen ganz persönlichen Grund: Nach seiner ersten Heirat zog Maier in die oberbayerische Gemeinde.<h3>\r\nLieblingsland Südtirol<\/h3>Aber zurück zu Maiers Freizeit: Ob mit dem Schiff oder im Flugzeug – Sepp und Monika Maier sind gerne unterwegs und lassen sich immer wieder auf neue Erlebnisse und Eindrücke ein. Sie haben viel von der Welt gesehen und entdecken nach wie vor gerne Länder und Kulturen.<BR \/><BR \/> Doch so groß die Welt auch sein mag, für das Paar muss das Glück nicht unbedingt in der Ferne liegen. „Am schönsten ist es immer noch in Südtirol – und das ist ernst gemeint“, betont Torwartlegende Sepp Maier. Und zu einem Aufenthalt in Südtirol gehört für die Maiers längst mehr als Natur und Bewegung. <BR \/><BR \/>Auch die Kultur hat ihren festen Platz. Ein Abend beim Südtirol Festival im Kurhaus, die Schlossfestspiele auf Schloss Tirol oder ein Konzert in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff – wenn es die Zeit erlaubt, lassen sich die beiden u. a. solche Veranstaltungen nicht entgehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364571_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Natürlich verfolgt Sepp Maier das Fußballgeschehen auf Bundes- und Weltebene genau mit – und er sagt, wenn nötig, auch seine Meinung dazu. In Stadien ist er aber selten anzutreffen. „Die Spiele schaue ich mir im Fernsehen an – in erster Linie natürlich jene des FC Bayern“, betont er. Selber kicken, das tut er nicht mehr. <BR \/><BR \/>„Früher habe ich einmal gut und viel Tennis gespielt“, blickt Maier zurück. „Ich habe aber keine altersgerechten Gegner mehr. Und wenn ich einen Tag spiele, habe ich dann zwei Tage Gliederschmerzen. Das muss nicht sein.“ Während seiner zweiten Karriere in der Tennis-Bundesliga wurde er mit dem TC Hasenbergl sogar viermal Deutscher Mannschaftsmeister der Jungsenioren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364574_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Auch auf zwei Brettern steht Sepp Maier nicht mehr. „Auf den Pisten in Pfelders und auf Meran 2000 fuhren wir früher viel Ski“, erzählt er. Eines können die Maiers aber nicht lassen – das Golfen. „Wir sind auch Mitglied im Golfclub Passeier“, erzählt der waschechte Bayer. „Wir golfen seit Jahrzehnten – und dieser Sport ist jedes Mal aufs Neue wieder eine Herausforderung.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364577_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-76486122_listbox" \/>