Wenn die Trauben gelesen und die Kastanien reif sind, beginnt in Südtirol die „fünfte Jahreszeit“. Das Törggelen gehört zu den bekanntesten Bräuchen des Landes und zieht jedes Jahr zahlreiche Einheimische und Gäste in die Buschenschänke. Dort kommen im Herbst die Erzeugnisse der bäuerlichen Arbeit auf den Tisch: Neben Wein und Kastanien gehören auch herzhafte Fleischgerichte, Knödel, Krapfen und weitere Spezialitäten der bäuerlichen Küche dazu.<BR \/><BR \/>„Mit der Initiative `Törggelen am Ursprung` soll dieser Brauch dort erlebbar bleiben, wo er zu Hause ist: auf den Bauernhöfen in den klassischen Wein- und Kastanienanbaugebieten Südtirols. Die teilnehmenden Buschenschänke liegen am Eisacktaler Keschtnweg sowie in den traditionellen Weinbaugebieten rund um Bozen, im Unterland, im Überetsch und im Etschtal“, erklärt Hannes Knollseisen vom Südtiroler Bauernbund.<h3>\r\nVom eigenen Hof auf den Tisch<\/h3>Für das „Törggelen am Ursprung“ gelten besondere Qualitätskriterien. „Der Wein stammt zu 100 Prozent vom eigenen Weinbaubetrieb und wird von Experten der Laimburg geprüft. Mehr als 30 Prozent der verwendeten Produkte für die authentischen bäuerlichen Törggelegerichte stammen vom eigenen Hof und Feld. Und die Kastanien kommen ausschließlich aus Südtirol.“ <BR \/><BR \/>Auch die weiteren Qualitätskriterien der Marke „Roter Hahn“ müssen erfüllt werden. Das „Törggelen am Ursprung“ findet ausschließlich in der Herbstsaison statt.<h3>\r\nKeschtnfeuer zum Auftakt<\/h3>Der offizielle Startschuss fällt am Samstag, 3. Oktober, ab 18 Uhr. Auf allen teilnehmenden Höfen wird ein Keschtnfeuer entzündet und die ersten Kastanien der Saison geröstet. „Dazu bietet jeder Hof eine eigene Attraktion – von Hofführungen und Wein- sowie sonsitgen Verkostungen bis hin zu Einblicken in Keller und Selchkammern. Die Gastgeber erzählen dabei Geschichten über Haus und Hof und geben Einblicke in ihr bäuerliches Leben“, so Knollseisen.<BR \/><BR \/>Zu erkennen sind die teilnehmenden Buschenschänke am sogenannten „Buschen“, einem mit einem roten Band zusammengebundenen Strauß aus Zweigen über dem Eingang. Er kündigt traditionell an, dass der Buschenschank geöffnet ist.