Das Vespafest in Algund hat sich längst zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender entwickelt. Der Vespaclub Algund lädt auch 2026 wieder zu einem Tag voller Begegnungen, Benzingespräche und gemeinsamer Erlebnisse ein. Neben den legendären Motorrollern stehen Geselligkeit, Musik und der gute Zweck im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Treffpunkt für Vespa-Fans und Genießer<\/h3>Ob langjähriger Vespa-Liebhaber oder neugieriger Besucher – auf dem Festplatz erwartet die Gäste eine besondere Mischung aus italienischem Lebensgefühl und Südtiroler Gastfreundschaft. Zahlreiche historische und moderne Vespas können bestaunt werden, während sich Gleichgesinnte über ihre Leidenschaft austauschen.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Höhepunkt ist die gemeinsame Panorama-Rundfahrt durch die Südtiroler Landschaft. Für beste Unterhaltung sorgt außerdem die Band <b>Mas Que Nada<\/b>, die mit Rock- und Bluesklängen für die passende musikalische Begleitung sorgt. Gleichzeitig unterstützt der Veranstalter auch heuer wieder einen guten Zweck und sammelt Spenden zugunsten der <b>LILT – Liga zur Krebsbekämpfung<\/b>.<BR \/><BR \/>Das <b>Vespafest Algund<\/b> findet am <b>Sonntag, 5. Juli 2026<\/b>, auf dem <b>Festplatz von Algund<\/b> statt. Die Veranstaltung beginnt um <b>10:00 Uhr<\/b> und endet um <b>17:00 Uhr<\/b>. Besucher dürfen sich auf das Vespatreffen, die gemeinsame Panorama-Ausfahrt, Live-Musik sowie gastronomische Angebote freuen. <b>Der Eintritt ist kostenlos<\/b>.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/vespafest-algund-e295167" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Algund – Mode, Handwerk und persönliche Betreuung<\/h3>Ein Ausflug zum Vespafest lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel durch Algund verbinden. Verschiedene Fachgeschäfte bieten hochwertige Produkte und kompetente Beratung.<BR \/><BR \/>Im <b>Maxi Mode Center Algund<\/b> erwartet Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an aktueller Damen- und Herrenmode. Persönlicher Service und ein vielseitiges Sortiment machen das Modegeschäft zu einer beliebten Einkaufsadresse.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/maxi-mode-center-algund-algund-p42543" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Wer Wert auf maßgeschneiderte Kleidung und fachkundige Änderungen legt, findet bei der <b>Schneiderei Konfektion Lösch<\/b> langjährige Erfahrung und präzises Handwerk.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schneiderei-konfektion-loesch-algund-p11079" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Für einen neuen Haarschnitt oder professionelle Styling-Beratung empfiehlt sich <b>Habicher Friseur<\/b>. Das erfahrene Team sorgt mit individueller Beratung und modernen Techniken für den passenden Look.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/habicher-friseur-algund-p48315" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um das Vespafest<\/h3>Nach der Ausfahrt oder während eines entspannten Festtages laden verschiedene Gastronomiebetriebe in Algund zum Genießen ein.<BR \/><BR \/>Das <b>Palmengarten Restaurant Gstor<\/b> verwöhnt seine Gäste mit einer abwechslungsreichen Küche und einem stilvollen Ambiente. Regionale Spezialitäten und mediterrane Gerichte machen das Restaurant zu einer beliebten Adresse für Genießer.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/palmengarten-restaurant-gstor-algund-p6612" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Café Konditorei Eisdiele Überbacher<\/b> ist bekannt für hausgemachte Kuchen, feine Konditoreispezialitäten, Eisvariationen und aromatische Kaffeespezialitäten. Der ideale Ort für eine genussvolle Pause.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-konditorei-eisdiele-uberbacher-algund-p11013" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Mit seinem traditionellen Kellerambiente lädt der <b>Untergandl Keller<\/b> zu regionalen Spezialitäten und gemütlichen Stunden ein. Die urige Atmosphäre macht das Lokal besonders bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen beliebt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/untergandl-keller-algund-p11193" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Tag voller italienischem Flair<\/h3>Das Vespafest Algund verbindet die Begeisterung für den legendären Motorroller mit Musik, Geselligkeit und südtiroler Gastfreundschaft. Die Mischung aus Panorama-Ausfahrt, Live-Unterhaltung und entspanntem Festbetrieb macht die Veranstaltung zu einem besonderen Sommererlebnis für die ganze Familie.<BR \/><BR \/>Wer den Besuch des Vespafests mit einem Einkaufsbummel oder einer kulinarischen Einkehr kombiniert, lernt Algund von seiner abwechslungsreichen Seite kennen. So entsteht ein gelungener Tag, der Mobilität, Genuss und Gemeinschaft auf charmante Weise miteinander verbindet.