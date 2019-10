Winterfit: Mit dem Fahrzeug in die kalte Jahreszeit

Die Tage bis zum 15. November sind gezählt. Ab dann gilt in Südtirol die Winterreifenpflicht.

„Höchste Zeit also, die Reifentauglichkeit zu überprüfen und bei der Autowerkstätte des Vertrauens einen Termin für einen Wintercheck zu vereinbaren“, rät der Obmann der Kfz-Mechatroniker im lvh Ronnie Mittermair.



Eile sei vor allem dann geboten, wenn neue Reifen angekauft werden müssen. „Es gibt immer mehr Fahrzeuge, wo nur bestimmte Reifen passen und hier kann es zu Engpässen kommen. Auf keinen Fall sollte man schnelle Einkäufe über Internetanbieter tätigen, da man nie genau weiß, wie lange die Reifen bereits gelagert waren“, erklärt Mittermair.Gerade wenn es um die Sicherheit auf den Straßen geht, gilt es Fachleute zu kontaktieren, die die regionalen Wetterbedingungen und Bedürfnisse der Kunden sehr gut kennen und sie entsprechend beraten können.Vorsicht geboten sei vor allem bei Billigreifen, zumal diese laut deutschem Gütetest nicht geeignet und bei Tests durchgefallen seien.Für die Reifen selbst, gibt es die einfache Regel 4x4x4: Die Reifen sollten nicht älter als 4 Jahre sein, ein Profil von mindestens 4 Millimetern aufweisen (im Winter besser mehr) und zudem sollten 4 gleiche Reifen montiert sein.Wichtig ist auch der richtige Reifendruck. „Werden die Reifen jetzt bei milden Temperaturen gewechselt, sollte man später in der richtig kalten Jahreszeit unbedingt den Reifendruck kontrollieren lassen“, betont der Kfz-Mechatroniker.Die Winterreifenpflicht gilt in Südtirol von 15. November bis 15. April.Die Kfz-Mechatroniker im lvh empfehlen bereits im Vorfeld einen umfassenden Wintercheck, der in allen Kfz-Werkstätten durchgeführt werden kann. Dabei wird das Fahrzeug auf Wintertauglichkeit geprüft sprich Flüssigkeiten kontrolliert und auf winterliche Temperaturen umgestellt sowie die Beleuchtung, der Ladezustand der Batterie und die Handbremse geprüft.Empfehlenswert ist auch die Desinfektion der Klimaanlage. Da diese im Sommer viel eingeschaltet ist, bilden sich Bakterien im Belüftungssystem, welche im Winter, wenn die Heizung eingeschaltet wird, richtig aufblühen und den Fahrerinsassen mit der Lüftung ins Gesicht geblasen werden.

liz