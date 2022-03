„Backstage“-Favorit des Monats: Jetzt abstimmen!

Viktoria Figl aus Kaltern und Judith Gatterer aus Welschnofen sind Illyrics. Sie machen ihre Kunst gänzlich selbst – von der ersten musikalischen Skizze bis hin zur grafischen Gestaltung. Bei „Backstage“ präsentieren Illyrics ihre neue EP „Vital“.Die Band Poligam aus Lajen hat eine Vorliebe für deutschsprachige Rockmusik. Dies hört man ihrer ersten professionell aufgenommenen Single „Gefallene Engel“ zweifellos an. Der Song erfüllt alle Anforderungen des Genres – stadiontauglicher Mitsing-Refrain inklusive.Sein Sound ist düster, modern und verdient definitiv deutlich mehr Aufmerksamkeit: Die Rede ist von Zm Voenix. Der in Wien wohnhafte Lüsner rappt im Südtiroler Dialekt und verbindet Hip-Hop mit Spiritualität.Mit einem Linkin-Park-Cover („In the end“) brachten sie es zu Beginn ihrer Karriere auf über eine halbe Millionen Aufrufe bei Youtube. Nach mehreren selbst geschriebenen Singles und einem beachtlichen musikalischen Entwicklungsprozess veröffentlicht die Burggräfler Alternative-Rockband Lost Zone nun ihr erstes Album „Resilience“.

Embed wird geladen...

Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 9 Jahren immer freitags im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Einmal im Monat küren wir zusätzlich den „Backstage“-Favoriten: Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.