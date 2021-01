„Backstage“-Favorit im Jänner: Jetzt abstimmen!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Sie gehörte zweifellos zu den musikalischen Entdeckungen des Jahres 2020: Elisa Porth alias Elisa Leen aus St. Valentin auf der Haide. Bei „Backstage“ präsentierte sie ihren Ohrwurm „Träumer“.Othmar Schönafinger alias The Shea setzt in seiner Musik auf Zeitlosigkeit. Beim Song „You and I“ gelang dies dem Gargazoner Multi-Instrumentalisten erneut hervorragend.Das Trio Cordes y Butons steht für Spielfreude und Offenheit, für eine Weltmusik mit alpinem Touch. In den letzten Monaten hat die Formation aus Latzfons bzw. Gröden gleich mehrere neue Videos veröffentlicht – darunter die Mitsingnummer „Lei la Lei“.Tradition und Moderne – der 22-jährige Simon Rabanser aus St. Ulrich in Gröden führt sie in seiner Musik zusammen. Er kombiniert die „Steirische“ mit zeitgemäßen Popklängen, so auch bei der aktuellen Single „Our time“, die er bei „Backstage“ vorstellte.Die Barbianer Deutschrock-Band Stunde Null legte in den letzten Jahren einen beeindruckenden Aufstieg hin. Mit dem neuen Album „Wie laut die Stille schreit“ peilen sie nun die oberen Ränge der deutschen Verkaufscharts an.Das winkt dem Monatsfavoriten: Dem Musiker, der die meisten Stimmen erhält, winken eine ganze Stunde Sendezeit auf Südtirol 1 und ein Videoportrait auf STOL.Viel Spaß beim Mitvoten und Mitfiebern!

