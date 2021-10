2 Kalterer Musiker und ihre 24-Stunden-Challenge

Wie aber kommt man auf die Idee ein solches Experiment zu starten? „Der Sommer neigte sich dem Ende zu – und wir hatten noch keinen Sommersong. Das durfte so nicht bleiben. Also entschieden wir uns kurzerhand, in 24 Stunden einen Song zu produzieren. Wir begannen damit, einige Akkorde auf der Gitarre zu spielen. Den Rest bauten wir darauf auf. Schließlich mussten wir noch den Beat bearbeiten, einen passenden Text dazuschreiben und möglichst schnell ein gutes Musikvideo dazu drehen, das nicht bearbeitet werden musste“, so die beiden Musiker.Den kompletten Entstehungsprozess dokumentierten sie in Form von Stories auf Instagram. „Die größte Herausforderung bei dem Ganzen war sicher die Zeit und der Stress. Interessant war, dass gerade dieser Stress uns recht kreativ werden ließ, also offenbar die Synapsen belebt hat. Obwohl wir wenig geschlafen haben, hatten wir wirklich viel Spaß dabei und wir sind stolz auf das Ergebnis“, sagen Chris Frank und Sam-D.Der 24-Stunden-Song „Wer wenn nicht wir“ ist die Nachfolge-Single zu „Wer wir sind“, die die beiden Kalterer vor rund einem Jahr veröffentlicht hatten.

hil