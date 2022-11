2 Teenager mischen die Südtiroler Rap-Szene auf

Einer rappt, der andere produziert

Der Einsatz leistbarer Technologien in der Musikproduktion macht es möglich, dass Talente, die früher zunächst noch (oder für immer) verborgen geblieben wären, heute eine Chance bekommen. 2 dieser Talente sind Dren Thaqi alias Deltaz und Noel Brigl alias Budo202. Der Sarner und der Naturnser sind – man höre und staune – erst 17 und 15 Jahre alt. „So richtig angefangen mit der Musik haben wir eigentlich erst in der Corona-Zeit“, erzählen sie uns. Kennengelernt haben sich die beiden Jugendlichen über das soziale Netzwerk Snapchat: „Wir haben sofort gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind, vor allem unsere Liebe zu aktueller Rapmusik hat uns verbunden.“Der erste gemeinsame Song, den sie kürzlich samt Video veröffentlicht haben, heißt „Du“ und ist eine eingängige Rap-Nummer übers Verliebtsein – geschrieben und vorgetragen von Budo202: „Ich rappe über die großen Gefühle, die ich für ein Mädchen empfunden habe, und den Wunsch, dass die Schmetterlinge im Bauch möglichst nie vergehen sollen. Das Ganze hat nicht gehalten, aber so ist das eben“, so Budo202. Die Musik zum Rap bastelte der Produzent Deltaz. „Momentan ist die Aufgabenteilung bei uns so, obwohl wir beide rappen und Musik produzieren“, sagt Deltaz.Beim Songwriting lässt sich Budo202 gerne und oft von Songs des US-Superstars Post Malone inspirieren. Und das hört man auch: „Du“ zeichnet sich durch eine besondere Art zu rappen aus, die überwiegend melodisch ist. Mit dem Rap früherer Tage hat das Ganze nicht mehr viel zu tun. Der Sound von Deltaz und Budo202 entspricht vielmehr dem Genre-Zeitgeist.Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.