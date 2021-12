Abstrakt ist der „Backstage“-Favorit im November.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

In seiner Jugend fühlte sich Dominik Bacher noch in der Welt des Punkrock zu Hause – seine Liebe für die elektronische Musik entdeckte er erst später, als er begann, sich mit der Produktion von Musik am Computer auseinanderzusetzen.Nun lässt Abstrakt die EDM-Szene aufhorchen. Seine aktuelle Single „U“ erschien auf dem Musiklabel „NCS – NoCopyrightSounds“, einem der größten Anbieter von kostenloser Musik im Internet. Auf dem YouTube-Kanal des Labels verzeichnet der Song von Abstrakt mittlerweile über 550.000 Aufrufe.Auf sich aufmerksam gemacht hat der junge DJ und Produzent aber schon im Jahr 2018, als er den Nachwuchswettbewerb im Rahmen des EDM-Festivals „Electric Love“ in Salzburg gewinnen konnte.Bei der Abstimmung zum „Backstage“-Favoriten im November wurde Abstrakt mit 51 Prozent der Stimmen klar zum Sieger gekürt und konnte sich so gegen Timbreroots, NïGHTØUT und FABI durchsetzen.Den Brixner erwarten nun ein Videoporträt auf STOL sowie eine Stunde Sendezeit auf Südtirol 1.

