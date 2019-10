Anna Zuegg will zurück auf die große Bühne

Viel Hype hat´s gegeben um Zuegg - während und kurz nach ihrer „The Voice“-Zeit. Bis in die Battles hatte sie es geschafft. Was ist übrig geblieben? „Die Zeit war äußerst intensiv und spannend. Vor allem aber war sie sehr lehrreich für mich. Ich habe unheimlich viel gelernt und interessante Kontakte geknüpft. Ein Kontakt war jener zum Produzenten Andreas Kirnberger, der schon mit Nena und Jennifer Rush gearbeitet hat“, sagt sie. Durch ihn lernte Zuegg die Produzenten von „Blue Monkey Music“ in Hamburg kennen. Gemeinsam mit ihnen arbeitete sie in den letzten Jahren an den Songs fürs erste eigene Album.



Einen genauen Erscheinungstermin gebe es noch nicht, in der Zwischenzeit aber den ersten Vorboten, die Deutsch-Pop-Single „So laut“, die kurz nach Veröffentlichung – immerhin – schon über 20.000 Aufrufe auf Youtube verzeichnet.



„Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen auf mein Debüt. Das ermutigt mich, weiter an meinem Traum zu arbeiten“, sagt Zuegg, die mittlerweile Grundschullehrerin in Algund ist. Wenn sie von „Traum“ spricht, meint sie vor allem eines: ihre eigene Tour. „Das wäre einfach wunderbar, eine Erfahrung, die ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen würde.“_______________________________________

