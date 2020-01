Appell an die Nächstenliebe

Sanoll macht Musik seit er denken kann und studiert aktuell am Mozarteum in Innsbruck. Inspiriert haben ihn vor allem frühe Songs der Band Coldplay: „Ich habe in meiner Jugend versucht, sie so gut wie möglich nachzuspielen, bis dann schließlich in mir der Wunsch gereift ist, selbst Songs zu schreiben. Meine ersten Versuche machte ich im Alter von 16 Jahren“, sagt er.





Seine Begeisterung für Coldplay hört man zweifellos heraus, wenn Sanoll in die Kopfstimme wechselt, könnte man fast meinen, Coldplay-Frontmann Chris Martin singen zu hören. Und dennoch, Sanoll macht sein eigenes Ding. In seiner Debütsingle „Take care of our mother“ geht es ihm darum eine Atmosphäre zu schaffen, „in der sich alle geborgen fühlen“.„Ich wünsche mir, dass sich die Menschen und generell alle Lebewesen auf diesem Planeten mit Respekt und Nächstenliebe begegnen sollen – egal woher sie kommen.“ Ein schöner Gedanke – gerade zum Jahresanfang!

stol