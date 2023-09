„Backstage“: Bühne frei für die 11. Staffel

Liebe mit Hindernissen

Freitag ist „Backstage“-Tag

Der mittlerweile 30-jährige Aaron Mayr ist kein unbeschriebenes Blatt in der heimischen Musikszene: 2021 veröffentlichte er seine Debüt-EP „Augenblick“, mit der er seine Vielseitigkeit einem breiteren Publikum zeigte. Das Besondere an seinen Songs, sind die Geschichten, die er erzählt. „Die Zeilen entstammen meiner Gefühls- und Gedankenwelt. Viele können sich damit identifizieren, sie finden sich in den Texten wieder, weil sie Ähnliches auch bereits erlebt haben.“Das ist bei der neuen Nummer „Du tust mir gut, es geht mir gut“ nicht anders. Darin geht es um die Liebe zu einer Frau, die von vielen negativen Einflüssen gezeichnet ist. „Dadurch verkompliziert sich vieles, doch mit Geduld, Empathie und Liebe gelingt es schließlich, auch diese Hürde zu überwinden.“Die neue Single ist eine Komposition nach dem bewährten Muster Rap-Part in der Strophe, (weiblicher) Gesang im Refrain. „Du tust mir gut, es geht mir gut“ ist ein Popsong, der im Hauptteil von härteren Gitarren gestützt wird. Den Gesang steuert die am Ritten aufgewachsene und in St. Ulrich wohnhafte Tina Egger bei. Für die 32-Jährige ist es eine späte Premiere im Musikgeschäft: „Ich singe schon seit Kindertagen mit großer Begeisterung und Leidenschaft, habe mich aber nie wirklich getraut, mehr daraus zu machen und auf Bühnen zu stehen. Dass mich Mayr für dieses Projekt kontaktierte, hat mich sehr gefreut. Ich war sofort dabei“, so Egger.Aufgenommen und produziert wurde der Song im Studio von Lost-Zone-Frontmann Florian Mahlknecht in Tscherms.Mit Aaron Mayr und Tina Egger eröffnen wir die 11. Staffel von „Backstage“, dem reichweitenstärksten Format für Musik „Made in Südtirol“. Jeden Freitag berichten wir über heimische Künstler und ihre neuen Werke – im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und „Südtirol 1“.