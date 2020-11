„Backstage“-Favorit des Monats: Aller guten Dinge sind 3

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Südtirol ist musikalisch – aktiv und passiv. Das beweist seit 7 Jahren jeden Freitag die Musik-Serie „Backstage“ auf STOL, Südtirol 1 und im „Dolomiten“-Magazin.In diesem Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Jeden Monat haben die Leser und Zuhörer die Möglichkeit, ihren Favoriten zu wählen.Die Band mit den meisten Stimmen wird anschließend auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich vorgestellt.Zum Start der Serie haben wir ordentlich aufgedreht und stellen nicht eine, nicht zwei – sondern gleich 3 Bands auf das Podest des Monatsfavoriten: Bobby, das Zirkusäffchen, die Kalterer Rapper Chris Frank und Sam-D sowie die Brixner Rockband Unantastbar.Bevor die Musiker am Samstag, 14. November um 17 Uhr eine Stunde auf „Südtirol 1“ zu hören sind, hat sich STOL-Reporter Philipp Trojer, selbst passionierter Musiker, vorab mit ihnen in Kaltern auf einen „Ratscher“ getroffen.Aus organisatorischen Gründen war es leider nicht möglich, die Rockband Unantastbar vorab in Brixen zu treffen. Dies wird natürlich nachgeholt!Einstweilen gute Unterhaltung mit Bobby, dem Zirkusäffchen und den Rappern Chris Frank und Sam-D.

