„Backstage“-Favorit des Monats: Wählen Sie einen aus 5!

Das Popduo DänJu (Daniel Geiser und Julia Rubin) stellt bei „Backstage“ seine allererste Videosingle „Fahr mit mir“ vor. Damit beweisen sie einmal mehr ihr Gespür für eingängige Melodien.Lebenslust und Lebensfreude – diese Dinge sind es, die das Trio Klangfarbe aus Kastelruth und Bozen vermitteln möchte. Mit den Pop-Rock-Songs „Fang an“ und „Optimist“ präsentieren sie sich dem „Backstage“-Publikum.Eine außergewöhnliche Mischung aus Elektronik und Black Music servieren die 5 erfahrenen Musiker der Band Cheap Blended aus Bozen und Leifers. Frischer kann Tanzmusik kaum klingen!Die Band Desert May Bloom (Englisch für „Die Wüste möge blühen“) macht Musik „für Weltreisende – und ein bisschen auch für Zeitreisende“. Bei „Backstage“ bieten sie uns mit den Singles „The Lion’s Roar“ und „Luxury Life“ einen Vorgeschmack auf ihr neues Album, das Ende Mai erscheint.Der Rittner Rapper Patrick Fink alias PatINK gibt in seinen Songs persönliche Erfahrungen und Sichtweisen wieder. So auch bei „Tolerance Break“, einer sehr persönlichen Nummer über vermeintliche Sicherheiten und wiedergewonnene Freiheiten im Leben.

Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 9 Jahren immer freitags im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Einmal im Monat küren wir zusätzlich den „Backstage“-Favoriten: Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.