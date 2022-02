„Backstage“-Favorit im Februar: Jetzt abstimmen!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Man nehme 3 Produzenten (oder ein Produzentenduo und einen Produzenten) und eine der besten Popstimmen Südtirols – und fertig ist die radiotaugliche Dance-Nummer „You bring me down“.Wieviel Gefühl aus einer Akustikgitarre strömen kann, beweist der Pusterer Marc Perin. „Unicorn Train“, seine aktuelle Single, entstand überwiegend während einer Bahnfahrt von Innsbruck zurück nach Hause.Auf der Ofenbank „a Rasterle“ zu machen, gehe bei ihrer Musik nicht so einfach, sagen die Mitglieder der Band Jimi Henndreck. Und recht haben sie: Ihre Interpretation der alpenländischen Stubenmusik ist alles andere als einschläfernd. „Top“ ist der Beweis dafür.Der Sarner Nachwuchsproduzent Sotschi wagt sich bei seiner aktuellen Single an einen Welthit von Rihanna: „Diamonds“. Unterstützung erhält er von Jonas Oberstaller, ehemals Teilnehmer bei „The Voice of Germany“.Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 9 Jahren immer freitags im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Einmal im Monat küren wir zusätzlich den „Backstage“-Favoriten: Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

stol