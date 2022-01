„Backstage“-Favorit im Januar: Jetzt Stimme abgeben!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Als erster ins Rennen geht Markus Mayr aus dem Sarntal mit seinem Soloprojekt Mac Maya. Unter diesem Pseudonym veröffentlichte der südtirolweit gefragte Produzent kürzlich 2 Singles nacheinander: „Let me know love“ und „The one and only“.Die Band Shanti Powa gehören zum „Who is Who“ der Reggaeszene – nicht nur auf lokaler Ebene. Bei „Backstage“ stellten sie ihre aktuelle Single „Never let go“ vor. Good Vibes vom Feinsten!Beim Castingformat „Starmania“ begeisterte er das Publikum mit einem Song von Lady Gang, bei uns lieferte er mit seiner selbst geschriebenen Nummer „Land of Wonders“ den Beweis ab, dass er alles mitbringt, was ein Popmusiker haben sollte.Am letzten Freitag im Januar betrag Sylvia Salzburger die „Backstage“-Bühne. Sie erfreute uns mit dem sehr eingängigen Pop-Rock-Song „Lass uns fliegen“, der sehr viel Zuversicht und noch mehr Energie vermittelt.Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen fast 9 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Mit der letzten Staffel wurde das Format um eine wichtige Neuerung erweitert: Südtirols Musikfans können seither ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

stol