„Backstage“: Jetzt Juni-Favoriten wählen!

Ins Rennen um eine Extra-Portion Sendezeit bzw. Online-Präsenz gehen im Juni folgende 4 Künstler und Bands:Die junge Meraner Sängerin und Songwriterin Nina Duschek will nicht mehr nur nebenbei, sondern hauptsächlich Musik machen in ihrem Leben. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die aktuelle Single „Married to the art“.Sie sind bekannt dafür, dass sie ihren Fans live so richtig „einheizen“: Die Rede ist von Heating Cellar, aktuell sicherlich eine der coolsten Rockbands in Südtirol. Bei „Backstage“ präsentieren die 3 Musiker ihr erstes Mini-Album.Die Musik von The Beatles ist bis heute unvergessen. Damit das auch so bleibt, bringt die Südtiroler Coverband The Repeatles die Songs und Attitüde der „Famosen 4“ seit fast 2 Jahrzehnten regelmäßig auf die Bühnen in und außerhalb Südtirols.Pop, Rock, Schlager: Die Musik von Christian Theiner aus Naturns bietet von allem ein bisschen. Bei uns stellt „der deutsche Eros Ramazzotti“ sein drittes Studioalbum vor.

Weit über 200 Bands und Künstler sowie Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 9 Jahren immer freitags im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Einmal im Monat küren wir zusätzlich den „Backstage“-Favoriten: Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.