„Backstage“ kommt auf die Bühne: Feierabend-Konzerte im ALGO starten

Die Sommer-Highlights

Geplant sind 11 Termine ab April und bis in den Herbst hinein mit einigen Künstlern, die wir in den vergangenen „Backstage“-Jahren vorstellen durften. Das erste „Backstage“-Konzert im ALGO findet bereits am 12. April mit ElisaLeen und Band statt, eine Woche später, am 19. April spielen Sibylle Siller und Jason Nussbaumer.Am 3. Mai heißt es Bühne frei für Whiskey&Ginger und die Nightout Band, am 10. Mai werden Michael Aster und Martin Perkmann auftreten. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr im Foodbereich des ALGO.Nach diesem ersten Block geht es mit 3 Sommer-Highlights auf dem Parkdeck des ALGO weiter. Am 17. Juni spielen dort ab 20 Uhr Fabienne Runggaldier und die Beatles-Coverband „The Repeatles“. Am 15. Juli ist der Auftritt von Rooftop geplant und eine spektakuläre Luftakrobatikshow, den Abschluss der Sommerkonzerte auf der Dachterrasse bilden die Gigs von Nina Duschek und Patrick Strobl & Band am 12. August.Das Lineup für die 4 verbleibenden Herbsttermine im Foodbereich wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben.Kurz vor dem Auftakt der „Backstage“-Konzertreihe, hat STOL den ALGO-Geschäftsführer, Matthias Örtel, zum Interview gebeten.Matthias Örtel: Die Idee dazu ist bereits im vergangenen Jahr geboren, wurde dann aber aus verschiedenen Gründen immer wieder aufgeschoben. Umso mehr freut es mich, dass wir sie heuer endlich umsetzen. Zu Beginn stand der Wunsch, im ALGO Konzerte mit Südtiroler Künstlern zu veranstalten. Die richtige Infrastruktur haben wir bereits: Vor allem das Parkdeck des ALGO eignet sich hervorragend für Open Airs. Was fehlte, waren die richtigen Partner, die uns dabei helfen, unsere Veranstaltungen nach Außen zu kommunizieren und viele Besucher ins ALGO zu bringen. Diese Partner haben wir in STOL, „Südtirol 1“ und im „Dolomiten“-Magazin gefunden, die nach dem 10-jährigen Bestehen von Backstage, die Initiative auf eine neue Ebene heben wollten. Gemeinsam haben wir also dafür gesorgt, dass „Backstage“ nun „on Stage“ kommt.Örtel: Wir veranstalten eine Konzertreihe von April bis Oktober. Im Frühling und Herbst treten aktuelle Backstage Künstler im Innenbereich des Kaufhauses auf. Im Restaurantbereich haben diese die Möglichkeiten einen Musikabend nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Im Sommer stellen wir eine große Bühne auf das Parkdeck des ALGO, auf der Künstler zu hören sein werden, die sich einen Namen in und um Südtirol gemacht haben und dort für unvergessliche Konzerterlebnisse sorgen werden. Unser Ziel ist es, dem Format einen starken Widererkennungsfaktor zu verleihen und den Konzertbesuchern ein hochwertiges Musikerlebnis „Made in Südtirol“ zu bieten. Davon kann die Südtiroler Musik profitieren und natürlich auch das ALGO. Der Ball liegt jetzt bei uns, alles gut vorzubereiten und möglichst viele Menschen auf die neue Konzertreihe aufmerksam zu machen, bis es am kommenden Mittwoch losgeht. Ich bin aber überzeugt, dass diese gut aufgenommen werden wird und uns viele tolle Konzerte bis zum Herbst bevorstehen.Örtel: Die Künstler haben das Format sehr positiv aufgenommen. Konzerte im Einkaufszentrum hat es bisher nicht gegeben. Wir verwalten in ganz Italien 60 Einkaufszentrum – das ALGO ist das erste dessen Parkdeck als Konzertareal herhält. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass wir den Künstlern mit einer professionellen Bühne, Beleuchtung und Soundtechnik ein optimales Umfeld bieten können, in dem sie ihre Musik präsentieren werden. Für uns war es wichtig der Südtiroler Musik eine optimale Bühne zu bieten. Auch dieser Faktor hat uns viel Zuspruch von Seiten der Musiker beschert.Örtel: Als ich im Dezember die erste Liste mit möglichen Künstlern für unsere Konzertreihe bekommen habe, war ich zunächst erstaunt darüber, wie viele Musiker sich bereit erklärt haben, bei uns zu spielen. Ein weiteres Staunen setzte ein, als ich mich intensiver mit den einzelnen Künstlern auseinandergesetzt habe. Ich muss zugeben, dass ich nicht jeden bereits kannte, habe aber gerne abends die Musik der verschiedenen Bands und Sänger angehört. Dabei konnte ich feststellen, wie vielfältig und qualitativ hochwertig die heimische Szene ist. Wenn ich nur an die 3 Bands denke, die im Sommer auf dem Dach des ALGO spielen: Diese machen allesamt seit Jahren auf einem hohen Niveau Musik und sind in der Szene konsolidiert. Wenn junge Künstler mit derselben Ausdauer an die Sache herangehen, dann werden wir sicherlich auch in den kommenden Jahren viele tolle Bands aus Südtirol bewundern können.