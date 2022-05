„Backstage“: Wählen Sie Ihren Lieblingskünstler aus Südtirol!

Lädt ... Embed wird geladen...

Der Bozner Sascha Giacomuzzi hat sich dem Synth-Pop verschrieben. Als Beat Noir Deluxe verknüpft er elektronische Klänge und Rhythmen mit Inhalten, die zum Nachdenken anregen sollen.Einen Moment lang innehalten, das Hier und Jetzt genießen und nicht rastlos nach Neuem, vermeintlich Besserem suchen – Musik kann uns dabei helfen. Musik wie „Auftian“ des Südtiroler Singer-Songwriters Gabriel Haller.Die Meraner Rockband Onyria um Simon Gillman und Elena Pinna schlägt ein neues Kapitel auf: Knapp 10 Jahre nach ihrem bislang größten Youtube-Erfolg bringen sie ihr neues Album „Feed the monster“ heraus. Mit sozialkritischen Texten, starken Melodien und Alternative-Rockklängen wollen sie europaweit durchstarten.Dass Rooftop zum Besten zählt, was Südtirol in Sachen Pop zu bieten hat, steht außer Frage. Doch der Kopf der Band Lukas Augscheller aus Lana kann nicht nur reihenweise radiotaugliche Songs schreiben, am 14. Juni wird er ein 2-stündiges Showkonzert geben. Nicht fehlen darf natürlich seine aktuelle Single.Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 9 Jahren immer freitags im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Einmal im Monat küren wir zusätzlich den „Backstage“-Favoriten: Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.