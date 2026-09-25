Das „Small-Town Girl“ ist wieder da. Auch geografisch. Carmen lebt inzwischen wieder in der Landeshauptstadt, nachdem Berlin über mehrere Jahre ein wichtiger Ort ihrer musikalischen und persönlichen Entwicklung war. Die Metropole hat tiefe Spuren hinterlassen. Carmen traf dort auf eine Musikszene, in der unzählige Künstlerinnen und Künstler versuchen, ihren Platz zu finden. Das habe zunächst durchaus Konkurrenzdenken ausgelöst. „Ich habe gesehen, wie viele Musiker und Musikerinnen es eigentlich gibt und dass wir alle im gleichen Boot sitzen und irgendwie versuchen, unseren Weg im Musikbusiness zu finden.“<h3>\r\nErst Ellenbogen, dann Miteinander<\/h3>Mit der Zeit sei daraus aber eine andere Erkenntnis entstanden. „Ich habe gelernt, dass es für jeden einen Platz gibt, man nicht ständig konkurrieren muss und sich eigentlich gegenseitig helfen kann.“<BR \/>Auch musikalisch hat Carmen ihren Radius erweitert. Sie stand unter anderem im „B-Flat“ in Berlin, im „Blue Note“ in Dresden und im „Germi“ in Mailand auf der Bühne. Und sie nahm an Songwriting-Sessions für Helene Fischer teil – ein Einblick in eine ganz andere Dimension des Musikgeschäfts.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362786_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Bei meiner Musik werde ich zur Helikopter-Mama“<\/h3>Bei ihren eigenen Songs allerdings gibt Carmen die Kontrolle nur ungern aus der Hand. Schreiben, Arrangieren und Produzieren gehören für sie eng zusammen. Mit anderen Musikerinnen und Musikern zu spielen, mache ihr große Freude. „Wenn es aber darum geht, Veränderungen am Song zu machen, am Text oder an der Harmonie, bin ich ein bisschen streng. Das mag ich eher nicht so gerne.“ Dabei beschreibt sie sich selbst eigentlich als „echt ruhigen und relaxten Menschen“. Bei der eigenen Musik gelten offenbar andere Regeln. „Wenn es um meine Musik geht, werde ich zur Helikopter-Mama“, sagt sie lachend.<BR \/>Schon ihr Debütalbum „Kill the Small-Town Girl“ trug diese sehr persönliche Handschrift. Inzwischen entsteht das nächste Kapitel. Die neue Single „Tiny Drop of Water“, zugleich Vorbote eines neuen Albums, bewegt sich stärker in Richtung Indie-Folk und akustischer Singer-Songwriter-Musik: melancholisch, intim, nahbar und nachdenklich.<h3>\r\nDer Tropfen und das Wasser<\/h3>„Tiny Drop of Water“ beschreibt den Moment, in dem man sich selbst zugleich als Individuum und als Teil von etwas Größerem begreift. „Wir sind der einzelne Wassertropfen und das Wasser selbst. Individuen und gleichzeitig Teil von etwas, das größer ist als wir.“<BR \/><BR \/><i>Freitag ist „Backstage“-Tag<\/i><BR \/><BR \/><i>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>