Fünf Musiker stehen hinter dem Projekt: Michael Marth am Schlagzeug, Matthias Targa an der Tuba, Gabriel Höller an der Posaune, Valentin Gasser am Tenorsaxophon und Lorenz Delle Donne an der Trompete. Entstanden ist die Band eher zufällig – aus einer Notlösung. Als kurzfristig eine Formation für das Bozner Altstadtfest ausfiel, wurde improvisiert.<BR \/><BR \/> Ein Anruf bei Gasser, ein schnelles Zusammenrufen befreundeter Musiker – und der Plan B zündete. „Der Auftritt hat uns allen so viel Spaß gemacht, dass daraus mehr geworden ist“, erinnert sich die Band<BR \/>.<BR \/>Rund 30 Konzerte pro Jahr spielen sie mittlerweile. Zwar haben internationale Brassbands wie LaBrassBanda, Meute oder Lucky Chops dem Genre in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit verschafft, doch die Senfsamen gingen früh ihren eigenen Weg. „Wir kommen stark aus Jazz und Funk“, sagen sie. „Das unterscheidet uns von vielen anderen Brass-Formationen.“<h3>\r\n„Da passiert sofort etwas“<\/h3>Höhepunkte habe es in zehn Jahren viele gegeben – einzelne Momente herauszupicken falle schwer. „Eigentlich ist die ganze Reise ein Höhepunkt: unsere Entwicklung, die gemeinsamen Fahrten, die Studioaufnahmen.“ Genau diese Erfahrungen hätten die Band zusammengeschweißt. Gleichzeitig habe sich auch das Umfeld verändert.<BR \/><BR \/> Bläsermusik sei heute längst nicht mehr nur in traditionellen Musikkapellen zu Hause. Festivals, Events und neue Formate hätten das Genre sichtbarer gemacht. Entscheidend sei die Bühnenwirkung: „Bläser ziehen Menschen in ihren Bann – da passiert sofort etwas.“<h3>\r\nDas Jubiläumsalbum „10“<\/h3>Zum Jubiläum erscheint nun ein Album, das diese Energie einfängt. Neben Eigenkompositionen finden sich darauf auch Pop- und Dancehits, die live seit Jahren für volle Tanzflächen sorgen. Ein Highlight des Albums ist der Song „Cheese Tax“, entstanden gemeinsam mit dem Brixner Sänger Alex Richtiger alias Alex The Judge. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261698_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und bei „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.