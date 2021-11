Bunter November bei „Backstage“: Jetzt Monatsfavoriten wählen!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Timbreroots, das ist der Name einer der vielversprechendsten heimischen Bands der Gegenwart. Jüngst haben die 5 Musiker, die Indie-, Rock- und Folkeinflüsse vereinen, ihre erste Videosingle „Let’s Give Them A Chance“ veröffentlicht, die dazu anregen soll, über Diskriminierung nachzudenken.Was diese Welt dringend braucht? „Mehr Rock´n Roll“, findet zumindest die Passeirer Band NïGHTØUT. Deren gleichnamiges Debütalbum bildet die ganze Bandbreite des Genres ab.Fabienne Runggaldier alias FABI hat ausgesprochen viele Talente: Sie schreibt, singt und produziert neuerdings ihre Songs komplett in Eigenregie. Bei „Backstage“ präsentierte sie ihre Single „Save my summer“.„Last, but not least“ tauchten wir mit Dominik Bacher alias Abstrakt in die Welt der elektronischen Musik ein. Das aktuelle Video des Brixner Produzenten, „U“, wurde bereits über 550.000 Mal auf Youtube abgespielt.Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Mit der 8. Staffel haben wir zudem eine wichtige Neuerung eingeführt: Südtirols Musikfans können ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

stol