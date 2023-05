Burggräfler Rockband setzt nächsten Meilenstein

Karriere vom Kinderzimmer aus

„Auch finanzielle Vorteile“

Südtiroler Gastmusiker mit dabei

Die Alternative-Rockband Lost Zone begann ihre Reise als 2-köpfige Band mit den Mitgliedern Florian Mahlknecht und Simon Mair im fernen Jahr 2015. Eine erste Talentprobe gaben sie ein Jahr später ab, als sie ihre Version von „In the end“ der Nu-Metal-Band Linkin Park auf Youtube platzierten. Das Video wurde bis heute rund 580.000 Mal aufgerufen.2020 folgte die erste, eigene EP „Promises“, im Vorjahr schließlich das Debütalbum „Resilience“. Der Albumtitel passt zur Band wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge: Gegen alle Widerstände arbeiten sie hart an ihrer Karriere. Jahr für Jahr legen sie eine Entwicklung hin, die bemerkenswert ist. Und die auch Labels hellhörig macht. Kürzlich ging das Label Drakkar Entertainment auf die Band, der mittlerweile auch André Plaickner am Bass angehört, zu.Die Jungs von Lost Zone zögerten nicht lange und brachten den Deal in trockene Tücher: „Vor einigen Jahren noch nahmen wir alle unsere Songs im Kinderzimmer auf, jetzt haben wir ein Studio, ein Label, ein Management und eine Konzertagentur an unserer Seite. Das ist schon Wahnsinn“, so Frontmann Mahlknecht zu „Backstage“.„Von der Zusammenarbeit mit Drakkar erwarten wir uns vielfältige Vorteile: Zum einen sind Leute im Boot, die ganz genau wissen, wie das Musikbusiness funktioniert und wie man einer Band helfen kann, zu wachsen. Zum anderen ist es auch eine erhebliche finanzielle Erleichterung: Die Kosten für das Marketing und die Videos übernimmt das Label, das heißt, dass wir weniger Risiko tragen müssen“, sagt er.Der erste Song, den Lost Zone jetzt mit dem neuen Partner veröffentlichen, ist „Burst Like Dynamite“. Bei der Akustiknummer werden sie von Patrick Strobl (Mainfelt) unterstützt. Im Juli soll dann das erste Album auf Drakkar erscheinen, das den Titel „Resilience – Full Circle“ tragen wird.„Darauf werden alle Songs des Vorgängers zu finden sein und zusätzlich fast alle dieser Songs im Akustikgewand“, so Mahlknecht. Als Gastsänger werden neben Patrick Strobl auch die beiden Südtiroler Tracy Merano und Jonas Oberstaller zu hören sein.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.