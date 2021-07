„But Beautiful“ sind der „Backstage“-Favorit im Juni

Elisabeth Pichler (Gesang), Andreas Mair (Gitarre) und Carl Pfeil (Keys) aus Obereggen bzw. Tscherms sind „But Beautiful“.Die 3 begnadeten Musiker hatten sich im Sommer des letzten Jahres zusammengetan, um die Alternative-Pop-Formation zu gründen.Kürzlich ist ihre 3. Single erschienen, eine French-Pop-Nummer – ein luftig-leichter Sommersong zwischen Elektronik und Retro-Charme. Diese haben wir bei „Backstage“ vorgestellt. Bei der Abstimmung zum „Backstage“-Favoriten im Juni konnte sich „But Beautiful“ mit 52 Prozent der Stimmen klar gegen ihre Mitstreiter durchsetzen.Auf die 3 Musiker wartet nun ein Videoporträt auf STOL sowie eine Stunde Sendezeit auf Südtirol 1.Damit geht die 8. Staffel von „Backstage“ zu Ende.40-mal durften wir erneut Musik „Made in Südtirol“ vorstellen – und zwar immer freitags auf STOL, „Südtirol 1“„ und im „Dolomiten Magazin“.Neu war in dieser Staffel, dass Sie unter allen vorgestellten Musikern ihren Monatsfavoriten wählen konnten. Dieser erhielt obendrein ein Videointerview auf STOL und einen Extra-Sendeplatz im Radio.Die „Backstage“-Favoriten des Monats waren: Bobby, Chris Frank und Sam-D, Unantastbar, Christian Moling, AVE, Simon Rabanser, Fruity Sessions, Lu&Me, Uplink und Desert May Bloom, den Abschluss macht nun „But Beautiful“.„Backstage“ legt nun eine kurze Sommerpause ein, ab Anfang September geht's weiter mit Staffel Nummer 9.

