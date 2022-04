DänJu: Neues Pop-Duo aus Südtirol

Die Bezeichnung DänJu leitet sich von den Vornamen des Musikers und der Musikerin ab – Daniel und Julia. Daniel Geiser ist Völlaner, Julia Rubin kommt aus Gargazon. Kennengelernt haben sich die beiden vor einem Jahrzehnt über eine gemeinsame Freundin.Als Pop-Duo DänJu gibt es Daniel und Julia seit 4 Jahren, so richtig intensiv betreiben sie ihr Projekt allerdings erst seit 2020, wie sie bei „Backstage“ verraten. „Mal ein Auftritt bei Freunden oder Verwandten, mal bei einer kleineren Feier – das war das, was wir in den vergangenen Jahren so gemacht haben.“ Kürzlich setzten sie ihren bislang wichtigsten Karriereschritt: Sie veröffentlichten ihren ersten selbst geschriebenen Song. Die „musikalische Visitenkarte“ von DänJu ist die Single „Fahr mit mir“.Ohrwurmcharakter: „Textlich ist er bewusst sehr offen gehalten, das heißt, jemand, der den Song hört, kann zum Regisseur seines eigenen Films im Kopf werden“, sagen sie. „Fahr mit mir“ erzählt von den Urlaubserinnerungen eines Paares, aber genauso gut funktioniert der Song als gedanklicher Anstoß, um sich an gemeinsame Erlebnisse mit lieben Menschen zu erinnern. Das ist das, was DänJu mit „textlich offen“ meinen.Getragen werden die Zeilen vom Kontrast zwischen der kräftigen, rauen Männerstimme Daniels und der sanften Stimme Julias. Die Melodie geht direkt ins Ohr und setzt sich dort fest. „Das ist uns sehr wichtig. Wir wollen eingängige, gefällige Melodien präsentieren. Das ist das, was uns besonders liegt.“ Diesen Anspruch erfüllen sie mit ihrem ersten Song schon sehr respektabel.