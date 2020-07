Das Erbe von AC/DC und Co.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Anfang steht das Riff. Danach folgen Minuten geballter Energie. Vielleicht ist es dieses Einfache, das Direkte, das auch heute noch die Faszination von Hardrock-Songs ausmacht. Auch The Ohmygods zog der Sound in ihren Bann. Dabei war das nicht immer so. Als die Bandmitglieder 2005 zusammenfanden, spielten sie Rockabilly im Stile von Elvis Presley. Erst 2018 nach einer mehrjährigen Pause und einem Bassistenwechsel wagten sie einen musikalischen Neustart und schlugen härtere Töne an. Seither haben sich die 4 Burggräfler dem Hardrock verschrieben.Dabei war es nie das Ziel der Retro-Rocker, musikalisch das Rad neu zu erfinden: „Wir machen Hard Rock mit Rock ’n’ Roll- und Blueselementen. Die Musik ist sehr kraftvoll, geht nach vorne und macht Spaß. Warum soll man etwas revolutionieren wollen, das schon gut ist, so wie es ist?“, sagen die Musiker. Gesagt, getan legen The Ohmygods nun ihre erste Single der neuen Band-Ära vor, nämlich „Fire in the hole“, ein solide produzierter Hardrock-Song, der hält, was er verspricht und mächtig nach vorne geht. Kein Wunder, dass US-Radiosender den Song schon ins Programm aufgenommen haben. Ende des Jahres soll dann das neue Album von „The Ohmygods“ veröffentlicht werden.Social Links:

