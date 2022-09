Debütalbum von Michael Aster: Der Gefühlvolle

Es gibt Künstler, die ihre Musikkarriere förmlich erzwingen wollen. Und dann gibt es solche, bei denen es sich einfach so ergibt. Nicht, weil sie gezielt darauf hingearbeitet hätten, sondern weil die Musik irgendwann einfach so aus ihnen herauskommt. Zu Letzteren zählt sicherlich Michael Aster, der zwar immer schon gerne und viel Musik gehört hat – wie viele andere eben auch.Als er sich eine Gitarre kaufte, um ein bisschen darauf „herumzuklimpern“, änderte sich das aber. Er begann ein paar Zeilen zu den erdachten Melodien zu singen, die er später seiner Familie vorspielte. Die war so begeistert, dass er den nächsten Schritt setzte: 2017 veröffentlichte er seinen ersten Song „Dein Leben“. Im Kern traten schon damals seine größten Stärken hervor: „Das eher Ruhige und Gefühlvolle liegt mir am meisten. Und ich denke, dass auch meine Stimme einen hohen Wiedererkennungswert hat.“ So beschreibt sich der Künstler selbst.Der Durchbruch gelang dem Singer-Songwriter im selben Jahr mit dem Ohrwurm „Lissabon“. Der Song wurde in einer Zeit, als Deutsch-Pop im Stile von Max Giesinger („Wenn sie tanzt“) seine Hochphase erlebte, zum lokalen Radio-Hit. „Dieser Song änderte schon einiges. Plötzlich wurde ich von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen.“ Es folgte die ähnlich erfolgreiche Single „Oben“, die auf YouTube über 60.000 Mal aufgerufen wurde. Kurzum: Aster legte einen Blitzstart hin, viele weitere Songs folgten.Das Ganze mündete in einen seiner bisherigen Karriere-Höhepunkte: „Im Februar 2020, kurz vor dem Ausbruch der Coronpandemie, durfte ich beim Open Air auf der Schwemmalm in Ulten spielen. Das war ein tolles Erlebnis“, erinnert er sich. Dann kam für Aster – wie für die gesamte kreative Welt – eine lange Corona-Durststrecke.Jetzt will Michael Aster wieder neu durchstarten – und zwar mit seinem offiziellen Debütalbum „Parallelwelten“, das kürzlich erschienen ist. Darauf zu finden sind alle wichtigen Songs seiner Anfangsjahre – inklusive der genannten Hits. „Der Albumtitel ist als Verweis darauf zu verstehen, dass man sich als Künstler beim Schreiben der Songs wie in einer Parallelwelt bewegt.“Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.