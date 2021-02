Der „Backstage“-Favorit des Monats Februar: Jetzt abstimmen!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Kopfnickgarantie – seit 1999“ – so oder ähnlich könnte der Slogan für 4Twenty lauten. Die Brixner Kultband versetzt uns seit gut 2 Jahrzehnten mit ihrer besonderen Mischung aus Funk, Dancehall, Hip-Hop und Rock in Bewegung. Bei „Backstage“ präsentierten sie ihre neue Single „Wenn der Beat rollt 2“.

Es gibt in Südtirol nicht viele, die sich der Countrymusik verschrieben haben. Aber die, die es gibt, tun es mit großer Hingabe. Gianni Pontarelli alias Johnny Ponta ist einer von ihnen. Bei uns stellte der Allgemeinmediziner und „Countryman“ sein neues Studioalbum „Country Love“ vor.Die Band Dirty Laundry steht für schnörkel- und zeitlosen Rock. Leidenschaft und Spaß sind der Hauptantrieb der Band – und das merkt man jedem einzelnen der Songs ihrer Debüt-EP „Black Coffee Hot Spoon“ auch an.Ein Produkt der ersten Post-Lockdownzeit im Frühsommer 2020 ist Fruity Sessions, das Projekt von Fabian Pichler aus Bozen und Alex Richter aus Brixen. Offen gegenüber Genres und Gastmusikern erfindet sich das Duo mit jedem Song neu.Über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 7 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Nun erweitern wir die erfolgreiche Aktion: Ab jetzt können Südtirols Musikfans ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir freitags vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

