Der „Backstage“-Favorit des Monats März: Jetzt abstimmen!

Die Gadertaler Jazzmusikerin Lucia Kastlunger und der Franke Matthias Bäuerlein sind Lu&Me. Sie stehen für abwechslungsreiche Rock-Pop-Songs mit einem gewissen Anspruch. Beispiele dafür sind die Singles „Fiore bianco“ und „Never give up“.Sie nennen sich Duzzq und L.A, kommen aus dem Pustertal und machen Hip-Hop-Musik. Dass sie ziemlich gut darin sind, stellten sie mit ihrer Videosingle „Fix this world“ unter Beweis, mit der sie bei „Backstage“ zu Gast waren.In über 20 Ländern haben sie bereits Auftritte absolviert – vor Corona versteht sich: Die Rede ist von der Metalcore-Band Dead Like Juliet aus dem Meraner Raum. Aktuell sind die 6 Jungs mit ihrer Videosingle „Save me“ international erfolgreich.Wie Pop im Jahr 2021 klingen soll? Die 21-jährige Lüsnerin Enaia scheint es verstanden zu haben. Sie setzte bei ihren ersten beiden Singles vor allem auf elektronische Elemente – und natürlich auf ihre außergewöhnliche Stimme.Über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 7 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Nun erweitern wir die erfolgreiche Aktion: Ab jetzt können Südtirols Musikfans ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

