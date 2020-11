Der „Backstage“-Favorit des Monats November: Jetzt abstimmen!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Zur Auswahl stehen diesmal 4 Künstler und Bands, die unterschiedlicher nicht sein könnten.Bis einschließlich Mittwoch, 2. Dezember, ist es möglich, abzustimmen – viel Spaß beim Mitmachen und Mitfiebern!AVE, das Projekt der beiden Brunecker Enrico Pintore und Adriano Habibaj, hat uns einen Einblick in aktuelle Clubsounds gegeben. Markante Bässe zeichnen ihre aktuelle Single „Arcade“ aus, die bei „Backstage“ Videopremiere feierte.Weiter ging´s mit dem Passeirer Singer-Songwriter Philipp Schwarz alias Schw4rz. Seine Welt ist die deutschsprachige, alternative Popmusik. Bei uns präsentierte er seinen neuen Song „Los“ samt Videoclip mit spektakulären Aufnahmen vom Timmelsjoch.Der 3. Kandidat um den Titel „Backstage“-Favorit des Monats ist WHLM. Der Brixner Guglielmo Cantelli, der einst Mitglied der mittlerweile aufgelösten Band London Elephants war, versucht es nun als Solokünstler. Seine Single „Tanzengehn“ ist eine melancholisch, elektronische Aufforderung zum Tanz.„Last but not least“ geht Theresa Gutweniger alias Tracy Merano ins Rennen, die sich bei „Backstage“ von ihrer neuen Seite zeigte. Was meinen Sie, Verwandlung gelungen?Über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir euch in den vergangenen 7 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Nun erweitern wir die erfolgreiche Aktion: Ab jetzt können Südtirols Musikfans ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir freitags vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

