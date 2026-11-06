Alex the Judge heißt eigentlich Richter und kommt aus Brixen, lebt aber seit einigen Jahren in Wien. Manche kennen ihn wohl noch von der Band Beyond Hills, andere vom Projekt Fruity Sessions mit Fabian Pichler (Fabsque). Letzterer zählt heute zu den gefragtesten Musikproduzenten aus Südtirol. Seit einiger Zeit steht Richter nun als Alex the Judge auf der Bühne – und das höchst erfolgreich. <BR \/><BR \/>Er spielte unter anderem am „Sziget-Festival“ in Budapest, beim „Suoni di Marca“ in Treviso und beim „Kufstein Unlimited“, eröffnete Konzerte für die österreichische Band Bilderbuch sowie für die US-Acts Nation of Language und Bayonne. 2023 gewann er zudem den Euregio-Nachwuchswettbewerb „Upload Sounds“.<h3>\r\nWas ist die Geheimzutat?<\/h3>Was Alex the Judge macht, lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken: Indie- und Alternative-Pop trifft auf Rap und Hip-Hop, dazu kommen Einflüsse aus R&B, Soul und Funk. Gerappte Strophen wechseln sich mit gesungenen Refrains ab, handgemachte Grooves mit moderner Produktion. Damit nimmt er in Südtirol eine Sonderstellung ein, ist der Musiker überzeugt: „Ich glaube, ich darf hier einen ganz besonderen Platz besetzen, weil bei uns sonst niemand so etwas macht.<BR \/><BR \/> Deutschsprachige Texte, die stark von Ironie und Ehrlichkeit geprägt sind, gemischt mit urbanen Musikrichtungen – das hört man ziemlich schnell heraus.“ <h3>\r\nAntipasto bis Zustellung<\/h3>Nun legt er sein Album „Allesfresser“ vor. „Ich koche sehr gerne, bin kulinarisch interessiert und probiere vieles aus“, erzählt uns Richter. Gleichzeitig sei der Titel musikalisch wörtlich gemeint: „Es ist von allem etwas dabei.“ Und schließlich gehe es darum, Eindrücke und Gefühle einfach in sich aufzunehmen – auch wenn noch längst nicht alles verdaut sei. Wer genau hinschaut, entdeckt das Thema auch in der Titelliste: Die 13 Stücke beginnen mit einem „Antipasto“, führen über eine Raststätte („Autogrill“) und enden mit „Delivered“, also geliefert.<h3>\r\n„Viel von meiner Generation“<\/h3>Inhaltlich kreist „Allesfresser“ um Selbstzweifel, Freundschaft, Zukunftsangst und die Sehnsucht nach dem Sommer von damals. „Da steckt eigentlich alles aus meinem Leben drin, teilweise ist es wirklich sehr intim“, sagt Richter. „Und ich glaube, es steckt auch viel von meiner Generation darin.“<BR \/><BR \/>Live zu erleben ist Alex the Judge heuer noch zweimal in Südtirol: am 19. November bei der Release-Show in der „Dekadenz“ in Brixen und am 20. November im „KUBA“ in Kaltern.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.