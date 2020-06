Der Geschichtenerzähler

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Klavier, Gitarre, Saxophon, Trompete, Schlagzeug: Rainer ist das, was man einen Multi-Instrumentalisten nennt. Sein wichtigstes „Instrument“ ist jedoch seine raue und warme Stimme, mit der er Geschichten zu Songs verarbeitet. „Alle Texte handeln von Ereignissen, Gedanken, Gefühlen aus meinem Leben. Anders wäre es nicht möglich, die Musik zu machen, die ich mache. Ich versuche immer ehrlich und authentisch zu sein und durch die Geschichten eine besondere Nähe zum Hörer herzustellen“, sagt er.„Together“, sein bislang 7. selbst geschriebener Song, ist ein Liebeslied. „Die Textzeilen sind an meine Frau gerichtet, die zentrale Botschaft lautet dabei: Gemeinsam kann man alles durchstehen, auch diese schwierige Zeit der Isolation. Es gibt immer einen Ausweg – und mit dem richtigen Partner an seiner Seite findet man ihn leichter“, betont Rainer.Das erste Album will er in einigen Monaten veröffentlichen: „Ich habe noch einige Songideen im Kopf, die ich in den nächsten Wochen zu Papier bringen möchte. Danach geht's an die Aufnahme der Songs mit Kurt Oberhollenzer vom Studio8rec. Im Spätsommer oder Herbst soll das Debütalbum dann erscheinen.“

