Die „leichte“ Seite des Pop

Theiner ist seit 18 Jahren Berufsmusiker. Dass er auch mal was anderes gemacht hatte, wissen sehr viele wohl nicht: „Ich habe als Oberschullehrer für Mathematik und Physik in Meran gearbeitet. Im Alter von 30 Jahren habe ich mich dann dazu entschlossen, nur mehr meiner großen Leidenschaft zu folgen, dem Musikmachen“, sagt er.Dabei ist er bis heute geblieben. Er singt auf Deutsch, Italienisch oder Englisch, manchmal nutzt er auch mehr als eine Sprache je Song. Was nie fehlen darf, ist eine gewisse Romantik in seinen Songs. Klar, bei Romantik-Pop denkt wohl jeder an Eros Ramazotti, aber der Naturnser interpretiert das Genre auf seine, ganz eigene Art.uch bei seiner neuen Single „Leicht“: „Ich weiß, dass wir aktuell keine einfache Zeit durchleben. Gerade deshalb möchte ich ans Schöne erinnern, das auch wiederkommen wird. Ich beschreibe den perfekten Moment, der immer jetzt ist.“

