Die Meranerin mit der Gänsehautstimme

Es sind gerade Momente wie diese, die „Backstage“ so spannend machen: Momente, in denen man auf Newcomer aus unserem Land stößt, die bereits mit ihrer ersten Veröffentlichung zeigen, welches Potenzial in ihnen steckt.Zu diesen ungeschliffenen Diamanten zählt Mary Jabbour, eine Pop-Stimme aus Meran, die nicht nur singt, Klavier und Gitarre spielt, sondern auch eigene Melodien und Texte entwirft.Jabbour ist erst 19 Jahre alt und macht Musik, seit sie denken kann: „In meiner Familie haben alle gesungen, Musik war bei mir immer allgegenwärtig. Damit bin ich aufgewachsen“, sagt sie im Gespräch mit „Backstage“. „Mit 15 habe ich dann begonnen, meine ersten Songs zu schreiben. Von Anfang an fand ich es ungemein faszinierend, mich zwischen Sprachen und Kulturräumen hin- und herzubewegen.“Jabbour komponierte ihre Lieder in 5 Sprachen: „Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch, Arabisch – diese Sprachen beherrsche ich und in diesen Sprachen singe ich auch. Jeder Song bekommt die Sprache, die am besten zu ihm passt“, sagt Jabbour, die 2021 im Finale des Nachwuchswettbewerbs „Sanremo Trend“ stand.Musikalisch beheimatet fühlt sich Jabbour im Pop. „Das ist das, was ich am liebsten mag.“ Und das ist auch das Genre, dem sich „Mi sono ricordata di te“ (deutsch: „Ich habe mich an dich erinnert“) zuordnen lässt. Der Song ist die offizielle Debütsingle von Jabbour, die sich bislang nur mit Coverversionen an die (YouTube-)Öffentlichkeit gewagt hat.Das Lied hat Jabbour in Erinnerung an ihren verstorbenen Opa komponiert: „Vor dem Einschlafen fallen mir immer wieder Situationen ein, in denen mir mein Großvater Ratschläge fürs Leben zugeflüstert hat. Er war eine wichtige Bezugsperson für mich und ich erinnere mich gerne an ihn und seine Weisheiten zurück.“ Den Song widmet Jabbour aber nicht nur ihrem Opa, sondern allen, die einen lieben Menschen verloren haben.Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.