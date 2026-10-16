Angefangen hat alles 2004, mit ein paar Freunden und einer gemeinsamen Leidenschaft. „Wir waren alle große Punkrock-Fans“, erzählt Schlagzeuger Florian „Flo“ Prader. „Bands wie Blink-182 und Sum 41 waren unsere Helden. Das hat uns inspiriert, eine Band zu gründen und eigene Lieder zu schreiben.“<BR \/><BR \/>Zwei Jahrzehnte später klingt die Band anders. „Wir sind keine Teenager mehr und haben andere Lebenssituationen“, sagt Prader. „Das spiegelt sich auch in unserem Sound wider.“ In den vergangenen Jahren habe die Band einen seriöseren Klang angestrebt, der sie näher ans Genre Alternative Rock rücke.<h3>\r\nNeuanfang mit Heidi<\/h3>Die größte Veränderung war der Wechsel am Mikrofon: Statt eines Sängers steht nun Heidi Niederkofler aus Bruneck vorne, neu dabei ist auch Rhythmusgitarrist Federico Rossi. „Wir haben gemerkt, dass wir uns als Band ein Stück weit neu erfinden müssen“, sagt Prader. Herausgekommen ist ein Sound, der langsamer ist als Punkrock, „aber genauso kraftvoll“: tiefer gestimmte Gitarren, druckvolle Drums, eingängige Melodien. „Der Sound soll Wucht haben, ohne gleich in Richtung Metal zu gehen.“ Weil in der Band unterschiedliche Musikgeschmäcker zusammenkommen, sollte es ein Sound sein, „der uns allen gefällt“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372956_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Songs sind Gemeinschaftsarbeit: Heidi Niederkofler hat die Themen entwickelt, Leadgitarrist Othmar Fundneider „die Riffs geliefert, zuverlässig wie immer“, Prader, Rossi und Bassist Gregor Bodner steuerten ihre Parts bei.<h3>\r\n„Es gibt einen Weg“<\/h3>Die vier Songs der neuen EP „Lost in the Living“ sind eine kritische Bestandsaufnahme der Gegenwart. „Man fühlt sich oft verloren“, sagt Prader. „Wenn man sieht, was in der Welt und in den sozialen Medien passiert und wie sich der Umgangston verändert hat, kann einen das sehr einsam machen.“<BR \/><BR \/>Live zu hören ist die EP am 17. Oktober beim Festival „In Mosh We Trust“ im Jugendzentrum Connection in Brixen. <BR \/><BR \/><i>Freitag ist „Backstage“-Tag<BR \/><BR \/>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>