Mit Fußball, stellt sie gleich am Beginn unseres Gesprächs klar, habe der Titel nichts zu tun. „Gar nichts.“ Zehn Songs umfasst „Halbzeit“. Zehn Lieder, in denen Warasin zurückschaut, den Alltag beobachtet, über Menschen singt, die ihr wichtig sind – und ziemlich viel von sich selbst erzählt. Dass daraus einmal ein ganzes Album werden würde, war lange nicht absehbar. Warasin stand früh auf der Bühne, arbeitete als Sängerin und Musicaldarstellerin in Deutschland, Österreich und der Schweiz und gründete später mit MurX in Südtirol eine eigene Ausbildungsstätte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370205_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich traue, meine Lieder tatsächlich so publik zu machen.“ Am Anfang seien es oft nur einzelne Ideen und Fragmente gewesen. „Ich habe gar nicht wirklich etwas Fertiges geschrieben.“ Heute hält sie das Ergebnis in Händen. „Da denke ich mir: Das ist echt krass.“<h3>\r\n„Zu 300 Prozent autobiografisch“<\/h3>Entstanden ist „Halbzeit“ nach und nach in der Zusammenarbeit mit dem Musiker und Produzenten Lorenzo Scrinzi. Irgendwann waren genügend Stücke da. „Dann hat er mich ermutigt und gesagt: Okay, wir machen ein Album.“ Ihre Stimme und ihre Art, die Songs zu interpretieren, tragen die Erfahrung aus vielen Jahren Musicalbühne noch immer in sich. <BR \/><BR \/>Und Warasin gibt dabei einiges preis. „Ich bin ein offenes Buch. Ich wünschte oft, ich wäre verschlossener, aber ich bin es einfach nicht.“ Entsprechend nah sind die zehn Songs an ihrem eigenen Leben. „Die meisten sind zu 300 Prozent autobiografisch. Und wenn sie es nicht sind, dann sind sie versteckt autobiografisch.“<BR \/><BR \/>Kaum ist das Album fertig, ist die Lust aufs Weitermachen schon da. „Wenn ich es jetzt höre, denke ich mir: Das ist so cool. Ich würde gerne gleich noch eins machen und wieder schreiben.“<BR \/>Und die zweite Halbzeit?<BR \/><BR \/>Was sie sonst in der zweiten Lebenshälfte unbedingt noch ausprobieren möchte? Da muss Warasin erst einmal überlegen. Vieles habe sie schließlich schon gemacht. „Ich brauche noch Zeit, um das alles zu verarbeiten, was ich schon ausprobiert habe.“<BR \/><BR \/>Eine Sache fällt ihr dann doch ein. „Ich würde gerne heiraten ausprobieren. Achtung, das ist eine Ansage.“ Das müsse in der zweiten Halbzeit ihres Lebens unbedingt noch passieren. Einen Mann dafür suchen müsse sie allerdings nicht. <h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.