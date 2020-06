Ehrlich und erdig

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Geena B. Valentine heißen eigentlich Andreas Geier (Andy Rufus) und Barbara Trenti (Geena B.) und kommen aus Neumarkt. Als wichtigste Entscheidung in ihrem Musikerleben bezeichnen sie jene, als sie sich dazu entschlossen haben, eigene Songs zu schreiben. Das war vor 15 Jahren: „Ab diesem Zeitpunkt haben wir uns befreit – von Klischees, Genrevorgaben, Vorbildern und so weiter. Wir haben einfach begonnen, das zu machen, was wir machen wollten, wofür es keine Definition gab."Inspiriert haben sie Soul-Künstler wie Aretha Franklin oder Etta James, aber auch Songwriter wie Tom Waits. Künstler, die irgendwie gar nicht zusammenpassen, haben sie in ihrem Sound vereint. Es gibt eben keine Schublade für Geena B. Valentine.Die Quarantänephase haben sie genutzt, um den letzten Song fürs neue Album fertigzustellen. „Just one word" ist ein Lied, in dem es um die Macht der Worte geht. „Gerade in der Zeit der Isolation konnten wir erleben, wie schnell die Stimmung kippen kann, wenn jemand nur ein falsches Wort sagt in einer ohnehin angespannten Situation, in der sich alle permanent auf engem Raum aufhalten müssen." Die Single wird bereits regelmäßig von Radiosendern in den USA und Australien gespielt.

