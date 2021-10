Einer aus 5: Wählen Sie Ihren „Backstage“-Favoriten des Monats!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Es ist nie zu spät für einen Sommersong, dachten sich wohl Chris Frank und Sam-D und bastelten „Wer wenn nicht wir“. Die aktuelle Single der beiden Musiker und Produzenten aus Kaltern entstand im Rahmen einer 24-Stunden-Challenge.Die Liedermacherin Barbara Zanetti zählt zu den erfolgreichsten Musik-Exporten aus Südtirol. Anlässlich ihres 20-Jahr-Jubiläums als Solokünstlerin veröffentlichte sie kürzlich ihr Best-of-Album „47“.Der Singer-Songwriter Alex Favalli alias Alex Shylow kommt aus Riffian, lebt aber seit einigen Jahren in Berlin. Bei „Backstage“ präsentierte er sein neues Album „Reflective Constitutions“, das 9 sehr persönliche Songs enthält, die viel Nostalgie in sich tragen.Die Brunecker Sängerin und Songschreiberin Noemi Oberhauser zog im vergangenen Jahr nach London um – mit der Absicht, ihrem großen Ziel, Berufsmusikerin zu werden, näher zu kommen. Kürzlich veröffentlichte sie ihre erste Single „Lost love“, eine gefühlvolle Pop-Ballade, die – im positiven Sinne- mit sehr wenig auskommt.„Geburt und Tod, Licht und Schatten liegen nah beieinander“: Bereits die erste Zeile von „Du bist“ zeigt, wohin die Reise geht. Die Reise des Lebens, über die Maria-Christina Kastlunger und Tanja Wachtler in ihrem ersten gemeinsamen Song singen.Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 8 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Mit der nun endenden Staffel haben wir eine wichtige Neuerung eingeführt: Südtirols Musikfans können ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

sor/pho