„Es wird zu wenig über Alkoholismus gesprochen“

Das Hörverhalten hat sich durch Streamingdienste wie Spotify in den vergangenen Jahren radikal verändert. Algorithmen erkennen schnell, was ankommt und was nicht; über Erfolg und Misserfolg von Künstlern und ihren Werken entscheiden bereits die ersten Sekunden eines Songs. Alles ist leicht messbar; Qualität freilich nicht.Es mutet geradezu erfrischend an, dass es Bands wie die Laeds gibt, die sich den Gesetzen des Mainstreams nicht beugen wollen. Es scheint ihnen egal zu sein, was die Algorithmen der Streamingdienste über sie denken.„Unsere Musik ist das Gegenteil von Pop: Die Lieder sind lang und vom Aufbau und Arrangement her kompliziert, die Botschaften tiefgründig und das künstlerische Niveau anspruchsvoll“, erklärt Emanuele Colombi, der gemeinsam mit seinen Brüdern Lorenzo und Damiano 2013 die Laeds gegründet hat. Heute gehören der Band noch Gabriele Munini und Raffaele Barbiero an.2016 erschien das Debütalbum der Laeds, „Salvage“, 3 Jahre später folgte die EP „Homestage“. Die nun veröffentlichte EP „Bone Cage“ ist sozusagen die Fortsetzung von „Homestage“. In beiden Werken spielen dieselben 6 Charaktere die Hauptrolle: Während bei „Homestage“ aber noch in dritter Person über die Protagonisten, die alle Teil derselben Familie sind, erzählt wird, äußern sie bei „Bone Cage“ die eigenen Gedanken aus der Ich-Perspektive.„Es geht um Themen wie Alkoholismus oder Depressionen bis hin zum Suizid. Themen, die auch in Südtirol sehr verbreitet sind, über die aber viel zu wenig gesprochen wird“, sagt Colombi. „Die 6 Songs sind keine leichte Kost. Das sollen sie aber auch nicht sein. Sie sind das Ergebnis eines Prozesses, bei dem wir über die Gesellschaft in unserem Land intensiv nachgedacht haben.“Der Sound der Laeds lässt sich dem Genre Progressive-Rock zuordnen. Er ist vielschichtig, geprägt von Stimmungs- und Dynamikwechseln und schwer vorhersehbar. „Das ist nichts für jedermann. Das ist uns bewusst“, sagt Colombi. Wer sich der Musik öffnet – gefällige Melodien helfen dabei – wird die Laeds sehr wahrscheinlich auch schätzen lernen.Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.