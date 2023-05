Ex-Ganes-Sängerin Maria Moling versucht es solo

Das Herzensprojekt

2010 wird Moling als Teil der Gruppe Ganes binnen kürzester Zeit bekannt. Der besondere Sound der Formation begeisterte zunächst Südtirol, später auch das Ausland. „5 Alben haben wir aufgenommen und zahllose Konzerte gespielt. Es war eine tolle Zeit", erinnert sich Moling im Gespräch mit „Backstage". 2017 war dann Schluss, sie stieg aus.Zur Ruhe setzte sich Moling danach nicht. „Ich gründete mit Roland Scandella die Band Me + Marie, mit der ich 2 Alben veröffentlicht habe und international unterwegs war." Auch Theatermusik hat Moling komponiert und produziert, unter anderem für die Münchner Kammerspiele, das Landestheater Schwaben oder die Freilichtspiele in Lana. Zugleich war sie am Entstehungsprozess des aktuellen Albums von Hubert von Goisern, „Zeiten und Zeichen", beteiligt. „Mit ihm bin ich auch jetzt wieder auf Tour", verrät sie uns. Und damit nicht genug: Moling ist noch Teil des Duos Van Damme 38 und des Trios Principess und begleitet den Berliner Liedermacher Max Prosa bei seinen Auftritten als Multi-Instrumentalistin. Kurzum: Die Gadertaler Wahl-Münchnerin Moling ist gefragt wie nie.Im Mittelpunkt ihrer kreativen Schaffenskraft steht derzeit jedoch ihr Soloprojekt Maria De Val. „Der Wunsch, etwas solo zu machen, schlummerte schon lange in mir. Nun ist die Zeit endlich reif, die Songs, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, in die Welt hinauszutragen." Maria De Val ist also zu 100 Prozent Maria Moling. Der Künstlername Da Val sei eine Anspielung auf ihren Heimatort La Val (Wengen), zugleich sei es der Nachname ihrer Mutter.Erschienen ist bislang die Indiepop-Single „As We Both Knew Before", ein bis 2 weitere Songs sollen heuer noch erscheinen, bis dann 2024 Maria Molings Debüt-EP auf den Markt kommen soll.