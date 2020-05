Ex-Profi „surft“ auf der Reggae-Welle

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Den Anfang macht Seel.a mit „Better must come“, einem musikalischen Appell zwischen Verzweiflung und Hoffnung.Die Liebe zur Musik entdeckte Heidegger lange vor jener zum Surfsport: „Ich war immer von Musik umgeben, in meinem Elternhaus lief ständig Musik. Bereits als kleiner Junge habe ich in meinem Kinderzimmer angefangen, zu singen.“Mit seinem früheren Projekt Myztic Lion hat Heidegger dann den Sprung auf die größeren Bühnen geschafft, er trat unter anderem beim größten Reggae-Festival Europas „Rototom Sunsplash“ in Spanien auf.In den letzten 2 Jahren verschanzte er sich schließlich im Studio, um an Songs für sein neuestes Projekt Seel.a zu arbeiten.„Better must come“ ist die erste Single, die nun unter dem frischen Namen erschienen ist. „Zum Song inspiriert hat mich die Zeit, in der ich im Flüchtlingslager in der Bozner Schlachthofstraße gearbeitet habe. Das war eine emotional sehr intensive Zeit für mich. Die Musik half mir, damit umzugehen und meine Erfahrungen zu verarbeiten“, sagt er.Der Refrain von ´Better must come´ spiegelt den Gedanken, den jeder in dieser Situation teilt, wider.“ Darin heißt es: „Bitte Gott, hilf uns, etwas Besseres muss kommen, denn so kann es auf keinen Fall weitergehen.“

