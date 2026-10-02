Es ist fünf Uhr morgens und stockdunkel. Simon Rabanser und Markus „Mac“ Mayr machen sich auf den Weg nach oben. Ihr Ziel ist der Cir. Dort wollen Simon & Mac Musik machen; mit allem, was man eben heutzutage dafür braucht.<h3>Wo ALPS EDM hingehört<\/h3>Die beiden verbinden seit einigen Jahren elektronische Tanzmusik mit alpinen Elementen, allen voran der Steirischen Harmonika. Ihren Stil nennen sie ALPS EDM. Irgendwann sei deshalb die Frage aufgekommen, wie ernst sie diese Verbindung zwischen Musik und Berg eigentlich nehmen wollen. „Wenn wir wirklich für die Verbindung zwischen Musik und Berg stehen wollen, dann müssen wir die eigenen vier Wände verlassen, um Studio gegen Berge zu tauschen.“ <BR \/>Für die „CIR Session“ gingen Simon & Mac deshalb ohne fertigen Song los. „Wir wollten uns vom Ort inspirieren lassen – vom Moment, von der Aussicht, von der Stille und natürlich auch vom Echo, das so ein Berg mit sich bringt.“ Bis es so weit war, musste allerdings erst einmal die gesamte Ausrüstung auf den Berg. „Die größte Herausforderung war sicherlich die Logistik.“<h3>\r\n„Der Ort hat die Musik verändert“<\/h3>Oben zeigte sich, dass der ungewöhnliche Arbeitsort mehr sein sollte als eine spektakuläre Kulisse. „Der Ort hat definitiv die Musik verändert“, sagen Simon & Mac. „Durch den extremen Blick und die Weite, die auf so einem Gipfel herrscht, ist uns vorgekommen, dass wir mit unserer normalen Instrumentierung und unseren normalen Arrangements nicht mehr weiterkommen“, erzählen die beiden. Der Cir (2.592 Meter) gehört zu den markanten Cirspitzen oberhalb des Grödner Jochs. Der Sound wurde größer. Simon & Mac bauten mehr Streicher und Orchestersätze ein, dazu Bläserpassagen. Synthesizer und andere klassische Elemente ihres elektronischen Sounds rückten dagegen stärker in den Hintergrund.<BR \/>Aus der Session entstand die EP „The CIR Session“. Sie umfasst ein Intro sowie die drei Titel „Alpine Echo“, „Hit The Peaks“ und „Yodler (Reimagined)“. Dazu entstanden eine Dokumentation und drei Musikvideos. <h3>\r\nEin Erfolgsprojekt<\/h3>Seit ihrem Start vor wenigen Jahren haben sich Simon Rabanser aus Gröden und Markus Mayr vom Ritten mit Simon & Mac eine erfolgreiche Marke aufgebaut. Sie spielen längst auch außerhalb Südtirols und haben sich vor allem über die sozialen Medien ein großes Publikum aufgebaut. Nach eigenen Angaben kommen sie mittlerweile auf rund 445.000 Follower und insgesamt 134 Millionen Videoaufrufe.<BR \/><BR \/><i>Freitag ist „Backstage“-Tag<BR \/><BR \/>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>