Fortune Cookie: Der andere „Glückskeks“

Fortune Cookie ist das musikalische Alter Ego von Joachim Planer aus Seis. Der 36-Jährige beschäftigt sich hauptberuflich mit Filmmusik, Fortune Cookie ist sein Nebenprojekt, das er mit viel Leidenschaft betreibt: „Bei Fortune Cookie kann ich machen, wonach mir ist. Ich muss mich an keine Vorgaben halten. Ich kann meiner Kunst freien Lauf lassen“, sagt er.Ins Leben gerufen hat Planer sein „Glückskeks“-Projekt vor 3 Jahren. 2019 erschien seine erste EP „Moon“, im selben Jahr bestritt er gemeinsam mit Michael Della Giustina (alias June Niesein) aus Brixen eine kleine Tour mit mehreren Auftritten in Südtirol und Innsbruck. Auf dem Label von Della Giustina, Alien Chord Records, veröffentlicht Fortune Cookie nun auch seine zweite EP „More music for a dead planet“, die am heutigen Freitag erscheint. Sie musikalisch einzuordnen, überlassen wir Planer selbst: „Es gibt eigentlich keinen roten Faden. Ich würde sagen, es ist Alternative mit Einflüssen von Industrial und Metal. Die 4 Songs beinhalten Elemente und Stilrichtungen, die mir auch privat sehr gut gefallen“, betont der erfahrene Musiker.Entstanden ist die EP im Coronajahr 2020: „Ich habe die Stücke mit relativ einfachen Mitteln in meinem kleinen Studio in den eigenen 4 Wänden aufgenommen. Das Experimentieren mit meiner Stimme und den verschiedenen Klängen hat mir ungemein viel Spaß gemacht“, erzählt Planer alias Fortune Cookie. „Sicherlich sind die Songs nicht perfekt produziert. Aber das war mir nicht unbedingt wichtig. Es geht mir vordergründig um die Kunst, nicht um das Streben nach einer vermeintlichen Perfektion, was nicht heißt, dass ich nicht auch ständig besser werden möchte“, erklärt er.Zur ersten Single aus dem Minialbum, „Black Rain“, hat Fortune Cookie auch ein Video gebastelt. So wird aus dem Projekt ein stimmiges Ganzes, ein künstlerisches Gesamtkunstwerk könnte man sagen.

